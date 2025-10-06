في السعودية.. قرارٌ جديد بشأن التأشيرات ومناسك العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة ، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك خلال وجودهم في .

وقالت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأحد، إن السماح لحاملي مختلف أنواع التأشيرات بأداء العمرة يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.





وأوضحت أنها تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور "الترانزيت"، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج المملكة في تسهيل قدوم من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.