عربي-دولي

في السعودية.. قرارٌ جديد بشأن التأشيرات ومناسك العمرة

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:21
Doc-P-1425805-638953483540428039.jpg
Doc-P-1425805-638953483540428039.jpg photos 0
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة.
وقالت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأحد، إن السماح لحاملي مختلف أنواع التأشيرات بأداء العمرة يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. 


وأوضحت أنها تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور "الترانزيت"، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.


وأضافت الوزارة أنها استحدثت مؤخراً منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونياً بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.


واختتمت الوزارة أن هذه التيسيرات تجسد حرص حكومة المملكة على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، وتقديم أفضل الخدمات التي تثري تجربة ضيوف الرحمن وتيسر رحلتهم الإيمانية. (24)
