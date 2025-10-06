27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في السعودية.. قرارٌ جديد بشأن التأشيرات ومناسك العمرة
Lebanon 24
06-10-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وزارة الحج والعمرة
السعودية
، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك
العمرة
خلال وجودهم في
المملكة
.
Advertisement
وقالت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأحد، إن السماح لحاملي مختلف أنواع التأشيرات بأداء العمرة يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أنها تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور "الترانزيت"، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج المملكة في تسهيل قدوم
المسلمين
من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.
وأضافت الوزارة أنها استحدثت مؤخراً منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونياً بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.
واختتمت الوزارة أن هذه التيسيرات تجسد حرص حكومة المملكة على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، وتقديم أفضل الخدمات التي تثري تجربة ضيوف الرحمن وتيسر رحلتهم الإيمانية.
(24)
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد دولة فلسطين
Lebanon 24
الخارجية السعودية: اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تأسف لقرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد دولة فلسطين
06/10/2025 13:25:24
06/10/2025 13:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أطل وهو يؤدي مناسك العمرة.. هل زار عادل إمام مكة المكرمة؟
Lebanon 24
أطل وهو يؤدي مناسك العمرة.. هل زار عادل إمام مكة المكرمة؟
06/10/2025 13:25:24
06/10/2025 13:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالعباءة والحجاب.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة في مكة (صور)
Lebanon 24
بالعباءة والحجاب.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة في مكة (صور)
06/10/2025 13:25:24
06/10/2025 13:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط جديدة للحصول على التأشيرات الأميركية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شروط جديدة للحصول على التأشيرات الأميركية.. إليكم التفاصيل
06/10/2025 13:25:24
06/10/2025 13:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المسلمين
المملكة
السعود
روحاني
المسلم
إيماني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشارقة تفتتح مركز الدراسات العربية بجامعة كويمبرا البرتغالية
Lebanon 24
الشارقة تفتتح مركز الدراسات العربية بجامعة كويمبرا البرتغالية
06:04 | 2025-10-06
06/10/2025 06:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الممر الصيني الباكستاني: شراكة تعيد رسم خريطة التنمية في آسيا
Lebanon 24
الممر الصيني الباكستاني: شراكة تعيد رسم خريطة التنمية في آسيا
06:00 | 2025-10-06
06/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة لغزة.. "أطباء بلا حدود" تنعى عبد الحميد قراضية
Lebanon 24
خسارة لغزة.. "أطباء بلا حدود" تنعى عبد الحميد قراضية
05:55 | 2025-10-06
06/10/2025 05:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد ترامب الثمانين... نزال قتالي داخل البيت الأبيض!
Lebanon 24
بمناسبة عيد ترامب الثمانين... نزال قتالي داخل البيت الأبيض!
05:50 | 2025-10-06
06/10/2025 05:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالونات تهريب تُعطل الأجواء الليتوانية... هل روسيا وراءها؟
Lebanon 24
بالونات تهريب تُعطل الأجواء الليتوانية... هل روسيا وراءها؟
04:53 | 2025-10-06
06/10/2025 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:04 | 2025-10-06
الشارقة تفتتح مركز الدراسات العربية بجامعة كويمبرا البرتغالية
06:00 | 2025-10-06
الممر الصيني الباكستاني: شراكة تعيد رسم خريطة التنمية في آسيا
05:55 | 2025-10-06
خسارة لغزة.. "أطباء بلا حدود" تنعى عبد الحميد قراضية
05:50 | 2025-10-06
بمناسبة عيد ترامب الثمانين... نزال قتالي داخل البيت الأبيض!
04:53 | 2025-10-06
بالونات تهريب تُعطل الأجواء الليتوانية... هل روسيا وراءها؟
04:31 | 2025-10-06
هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة نفط في روسيا... اندلاع حريق وإصابة شخصين
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 13:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 13:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 13:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24