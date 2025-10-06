Advertisement

عربي-دولي

بالونات تهريب تُعطل الأجواء الليتوانية... هل روسيا وراءها؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:53
أفادت السلطات الليتوانية بأن نحو 25 منطاد هواء ساخن صغير، تبين أن بعضها يحمل سجائر مهربة، اخترقت المجال الجوي الليتواني مساء السبت، مما أجبر مطار فيلنيوس على الإغلاق وأدى إلى تأخير الرحلات لساعات.
وأوضحت التقارير أن البالونات عطّلت 30 رحلة جوية، مما أثر على حوالي 6000 مسافر، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا.

وعادت الرحلات الجوية إلى العمل بشكل طبيعي صباح الأحد عند الساعة 4:50 (9:50 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة السبت).

كما تبيّن أن البالونات كانت تحمل سجائر، لتُعلن أوروبا حالة تأهب قصوى بعد أن وصلت عمليات اختراق المجال الجوي لحلف الناتو إلى مستوى غير مسبوق الشهر الماضي.

ووصف بعض المسؤولين الأوروبيين هذه الحوادث بأنها اختبار من موسكو لرد فعل الناتو، مما أثار تساؤلات حول مدى استعداد الحلف لمواجهة روسيا.
