بالونات تهريب تُعطل الأجواء الليتوانية... هل روسيا وراءها؟

Advertisement

أفادت السلطات الليتوانية بأن نحو 25 منطاد هواء ساخن صغير، تبين أن بعضها يحمل سجائر مهربة، اخترقت المجال الجوي الليتواني مساء السبت، مما أجبر مطار فيلنيوس على الإغلاق وأدى إلى تأخير الرحلات لساعات.وأوضحت التقارير أن البالونات عطّلت 30 رحلة جوية، مما أثر على حوالي 6000 مسافر، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا.وعادت الرحلات الجوية إلى العمل بشكل طبيعي عند الساعة 4:50 (9:50 مساءً بتوقيت السبت).كما تبيّن أن البالونات كانت تحمل سجائر، لتُعلن حالة تأهب قصوى بعد أن وصلت عمليات اختراق المجال الجوي لحلف إلى مستوى غير مسبوق الشهر الماضي.ووصف بعض المسؤولين هذه الحوادث بأنها اختبار من لرد فعل الناتو، مما أثار تساؤلات حول مدى استعداد الحلف لمواجهة .