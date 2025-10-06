الشارقة تفتتح مركز الدراسات العربية بجامعة كويمبرا البرتغالية

Advertisement

افتتح الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، العربية في جامعة كويمبرا ، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.ويعد المركز الأول من نوعه في المتخصص في تعليم اللغة والثقافة العربية، ويقع في واحدة من أعرق الجامعات الأوروبية التي تأسست عام 1290.وشملت الفعاليات إطلاق مكتبة جوانينا الرقمية، وإهداء مخطوطة باربوزا النادرة لعام 1565، وتوقيع كتاب حاكم الشارقة "رحلة بالغة الأهمية" بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والبرتغالية.ويهدف المركز إلى تعزيز التواصل بين الثقافة العربية والتجربة الأكاديمية الأوروبية، عبر برامج متخصصة لتعليم اللغة، وندوات وملتقيات تجمع الكُتّاب والمبدعين العرب مع نظرائهم ، إلى جانب استضافة شعراء وكتاب من العالم العربي.وأكد حاكم الشارقة أن المركز يمثل حلقة وصل بين الجامعات ومراكز البحث والنتاج الثقافي العربي، ويعكس رؤية الإمارة لتعزيز حضور الثقافة العربية عالميًا وبناء جسور للحوار الحضاري بين الشرق والغرب.