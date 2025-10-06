Advertisement

عربي-دولي

"طالبان" تردّ على ترامب: لن نُسلّم قاعدة "باغرام" الجويّة

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:52
رفض المتحدث الرسمي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، بشكل قاطع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستعادة قاعدة باغرام في أفغانستان، وقال في مقابلة مع "سكاي نيوز": "لن يسمح الأفغان أبدا بأن تسلم أرضهم لأي طرف تحت أي ظرف من الظروف". (روسيا اليوم)
ذبيح الله مجاهد

دونالد ترامب

روسيا اليوم

سكاي نيوز

باسم طالب

أفغانستان

سكاي نيو

دونالد

