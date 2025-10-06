Advertisement

إقتصاد

أردوغان: سنبدأ قريبا جدا توليد الكهرباء من محطة "أكويو" النووية

Lebanon 24
06-10-2025 | 09:16
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستشرع "قريبا جدا" في توليد الطاقة الكهربائية من محطة "أكويو" للطاقة النووية.
وأشار إلى أن تركيا تمتلك مشاريع أخرى لمحطات الطاقة النووية بالإضافة إلى "أكويو"، والمناقشات جارية بشأنها. (روسيا اليوم)
