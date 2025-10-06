"جحيم أميركا" في البحر مصدره إيران.. ما قصة "قدر-380"؟

Advertisement

يأتي ذلك وسط حديث في المنطقة عن مرحلة ثانية من الحرب التي بدأت في حزيران الماضي ضمن عملية " الصاعد"، والتي استهدفت خلالها إسرائيل مواقع عسكرية ونووية إيرانية، دون أن تنجح في إسقاط النظام، بحسب تقارير استخباراتية.ويرى محللون أن أي هجوم جديد سيقابل برد إيراني بحري واسع في ، مستندين إلى قدرات المتنامية في الحرب غير المتكافئة، خصوصًا بعد صاروخ “قدر-380” المضاد للسفن في شباط 2025، وهو صاروخ كروز استراتيجي يُطلق من أنظمة متنقلة، ويبلغ مداه الفعّال نحو 1000 كيلومتر، أي ضعف مدى الصواريخ السابقة من السلسلة نفسها.يمتاز "قدر-380" بأنظمة توجيه ذكية وقدرات مضادة للتشويش، ويُخزّن في مدن الصواريخ تحت الأرض، ما يجعله صعب التدمير ويتيح لإيران نشره وإطلاقه خلال دقائق. ووفق قائد البحرية في ، الأدميرال تنكسيري، فإن الصاروخ قادر على “إحداث فوضى في سفن العدو”، في إشارة واضحة إلى السفن الأميركية في الخليج.ويرجّح مراقبون أن هذا التهديد هو السبب وراء تمركز حاملة الطائرات الأميركية “جيرالد فورد” في بدلاً من الخليج، تفاديًا لاحتمال تعرضها لهجمات صاروخية.وفي حال شنت إسرائيل هجومًا جديدًا على إيران — بدعم أميركي محتمل — يتوقع أن تستخدم طهران كامل ترسانتها الصاروخية والبحرية، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أوسع تُهدد الملاحة الدولية وتعيد رسم معادلة القوة في . ( ذا ناشونال انترست)