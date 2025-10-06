من لعبة صينية.. هكذا يحوّل بوتين الحرب لمصلحته!

Advertisement

وحسب الصحيفة، تشاداييف، وهو مؤرخ ثقافي ومستشار سياسي سابق، أسس "أوشكوينيك" الذي بدأ كمجموعة متطوعين قبل أن يتحول إلى مؤسسة صناعية متكاملة. ويقول إن الدافع لإنشاء المشروع جاء عام 2014، بعد مقتل عدد من أصدقائه في مجزرة أوديسا، حيث بدأ بإرسال طائرات صينية تجارية مسيّرة إلى قوات الانفصاليين في .أضافت الصحيفة:" المنتج للشركة هو الطائرة المسيّرة KVN، المخصصة للمراقبة والهجوم، والمستوحاة من نموذج لعبة صينية. وتتميّز باستخدامها نظام التحكم عبر الألياف الضوئية، الذي يربطها مباشرة بالمشغل دون انقطاع في الاتصال. بعد ثمانية أشهر من التطوير، أجرت الطائرة أولى رحلاتها في يونيو 2024، تزامنًا مع الأوكراني لمنطقة كورسك. وبحسب تشاداييف، تم نشر نحو 230 طائرة في الميدان، وحققت نتائج “مذهلة”، إذ دمّرت 42 من أصل 50 مركبة مدرعة غربية في هجوم أوكراني محدد، رغم أن تكلفة الواحدة لم تتجاوز 500 دولار. وتشير التقديرات إلى أن كل دولار أُنفق على KVN عوّض بين 40 و100 ضعف من قيمة المعدات المدمّرة".تابعت:" ورغم اعتماد الشركة على قطع صينية، مثل البطاريات وأنظمة الألياف الضوئية، يخطط تشاداييف لتطوير جيل جديد من الأجهزة بوزن أخف وسرعة أعلى، مع إبعاد المشغّلين عن خطوط المواجهة".ختمت:" ويصف تشاداييف الحرب الدائرة بأنها "حرب أجهزة"، مؤكداً عزمه على مغادرة الشركة بعد انتهاء النزاع، بعدما باتت KVN رمزاً لتحوّل التكنولوجيا المدنية إلى قوة قتالية حاسمة في الترسانة الروسية".