25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من لعبة صينية.. هكذا يحوّل بوتين الحرب لمصلحته!
Lebanon 24
06-10-2025
|
12:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مؤسس شركة KVN الروسية، أليكسي فيكتوروفيتش تشاداييف (47 عاماً)، في مقابلة مع صحيفة فولها، كيف تحولت شركته من مشروع صغير إلى أكثر شركات الدفاع طلباً في
روسيا
، بعد أن غيّرت طائرته المسيّرة مجرى الحرب ضد
أوكرانيا
.
Advertisement
وحسب الصحيفة، تشاداييف، وهو مؤرخ ثقافي ومستشار سياسي سابق، أسس
مركز الإنتاج
"أوشكوينيك" الذي بدأ كمجموعة متطوعين قبل أن يتحول إلى مؤسسة صناعية متكاملة. ويقول إن الدافع لإنشاء المشروع جاء عام 2014، بعد مقتل عدد من أصدقائه في مجزرة أوديسا، حيث بدأ بإرسال طائرات صينية تجارية مسيّرة إلى قوات الانفصاليين في
دونباس
.
أضافت الصحيفة:" المنتج
الرئيسي
للشركة هو الطائرة المسيّرة KVN، المخصصة للمراقبة والهجوم، والمستوحاة من نموذج لعبة صينية. وتتميّز باستخدامها نظام التحكم عبر الألياف الضوئية، الذي يربطها مباشرة بالمشغل دون انقطاع في الاتصال. بعد ثمانية أشهر من التطوير، أجرت الطائرة أولى رحلاتها في يونيو 2024، تزامنًا مع
الغزو
الأوكراني لمنطقة كورسك. وبحسب تشاداييف، تم نشر نحو 230 طائرة في الميدان، وحققت نتائج “مذهلة”، إذ دمّرت 42 من أصل 50 مركبة مدرعة غربية في هجوم أوكراني محدد، رغم أن تكلفة الواحدة لم تتجاوز 500 دولار. وتشير التقديرات إلى أن كل دولار أُنفق على KVN عوّض بين 40 و100 ضعف من قيمة المعدات
الأوكرانية
المدمّرة".
تابعت:" ورغم اعتماد الشركة على قطع صينية، مثل البطاريات وأنظمة الألياف الضوئية، يخطط تشاداييف لتطوير جيل جديد من الأجهزة بوزن أخف وسرعة أعلى، مع إبعاد المشغّلين عن خطوط المواجهة".
ختمت:" ويصف تشاداييف الحرب الدائرة بأنها "حرب أجهزة"، مؤكداً عزمه على مغادرة الشركة بعد انتهاء النزاع، بعدما باتت KVN رمزاً لتحوّل التكنولوجيا المدنية إلى قوة قتالية حاسمة في الترسانة الروسية".
مواضيع ذات صلة
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإقامة علاقات قائمة على المصالح المشتركة مع كل من الصين ومنغوليا
Lebanon 24
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإقامة علاقات قائمة على المصالح المشتركة مع كل من الصين ومنغوليا
07/10/2025 01:31:02
07/10/2025 01:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مراد ردًا على قاليباف: إيران تحوّل لبنان إلى ساحة تصفية مصالح
Lebanon 24
مراد ردًا على قاليباف: إيران تحوّل لبنان إلى ساحة تصفية مصالح
07/10/2025 01:31:02
07/10/2025 01:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
Lebanon 24
تحوّل جذري في موقف ترامب من الحرب الأوكرانية
07/10/2025 01:31:02
07/10/2025 01:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يتحدث عن لعبة جديدة لبوتين.. إليكم ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يتحدث عن لعبة جديدة لبوتين.. إليكم ما كشفه
07/10/2025 01:31:02
07/10/2025 01:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار سياسي
مركز الإنتاج
منطقة كورسك
الأوكرانية
أوكرانيا
الرئيسي
دونباس
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"
Lebanon 24
"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"
16:56 | 2025-10-06
06/10/2025 04:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
Lebanon 24
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
16:10 | 2025-10-06
06/10/2025 04:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في سوريا وسقوط قتيل
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في سوريا وسقوط قتيل
15:46 | 2025-10-06
06/10/2025 03:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
Lebanon 24
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
15:13 | 2025-10-06
06/10/2025 03:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟
Lebanon 24
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟
14:52 | 2025-10-06
06/10/2025 02:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2025-10-06
"الأمور تسير على ما يرام".. ترامب: حماس وافقت على "أمور مهمة للغاية"
16:10 | 2025-10-06
"أبو عصام" يتحدث عن بشار الأسد.. و "سر" يُكشف عن "الوسط الفني"!
15:46 | 2025-10-06
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في سوريا وسقوط قتيل
15:13 | 2025-10-06
في دولة عربية: داء "الهاشيموتو" يتفشّى.. ما أسبابه وأعراضه؟
14:52 | 2025-10-06
بعد عامين من الحرب.. كم بلغت نسبة الدمار في غزة؟
14:49 | 2025-10-06
إسرائيل ترحّل 171 ناشطًا من "أسطول الصمود" بينهم غريتا تونبرغ
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 01:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 01:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 01:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24