سؤال من ترامب إلى أوكرانيا بشأن صواريخ "توماهوك"

أعلن الرئيس الأميركي أمس الاثنين انه يريد أن يعرف ما الذي تخطط لفعله بصواريخ "توماهوك" أميركية الصنع قبل الموافقة على توريدها، لأنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.وردا على سؤال من الصحفيين في ، عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لم يستبعد ذلك وقال إنه "اتخذ قرارا نوعا ما" في هذا الشأن.وأضاف: "أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها.. إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن علي طرح هذا السؤال".وأردف قائلا: "أود أن أطرح بعض الأسئلة. أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب".وكان ، قد قال في مقطع فيديو نشر يوم الأحد، إنه إذا زودت أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق ، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير علاقة بواشنطن.