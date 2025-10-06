Advertisement

عربي-دولي

سؤال من ترامب إلى أوكرانيا بشأن صواريخ "توماهوك"

06-10-2025 | 23:14
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين انه يريد أن يعرف ما الذي تخطط أوكرانيا لفعله بصواريخ "توماهوك" أميركية الصنع قبل الموافقة على توريدها، لأنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، عما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، لم يستبعد ترامب ذلك وقال إنه "اتخذ قرارا نوعا ما" في هذا الشأن.

وأضاف: "أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها.. إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن علي طرح هذا السؤال".

وأردف قائلا: "أود أن أطرح بعض الأسئلة. أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في مقطع فيديو نشر يوم الأحد، إنه إذا زودت واشنطن أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" لتوجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير علاقة موسكو بواشنطن.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24