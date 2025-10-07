Advertisement

ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "منذ تشرين الأول 2023، شنت حرباً إقليمية لا تهدف إلى تفكيك المقاومة الفلسطينية فحسب، بل إلى تفتيت شعب، وإعادة رسم الجغرافيا السياسية، وفرض قبول إقليمي للتفوق كحقيقة ثابتة. هذا ليس موقفًا أمنيًا متحررًا، بل هو استمرار لمشروع استعماري استيطاني يعامل حياة الفلسطينيين على أنها لا قيمة لها، والسيادة العربية على أنها قابلة للتصرف، والحماية الأميركية على أنها مضمونة".وبحسب الموقع، "بالنسبة لإسرائيل، ثمة مساران مترابطان، أحدهما يدفع نحو التكامل الاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز مركزية إسرائيل، والآخر يعتمد على القوة الساحقة لسحق المعارضة في كل مكان. يُسوّق الأول بوهم "السلام والازدهار"، أما الثاني فهو الجدار الحديدي عمليًا. وفي كلتا الحالتين، الأفق الاستراتيجي هو الهيمنة. وغزة هي جوهر هذا المشروع. في الواقع، يكشف نطاق الإبادة الجماعية ومدتها عن منطق إقصاء يستهدف الأسس الاجتماعية والمادية للحياة الفلسطينية، ثم يُسوّق النتيجة كدليل على قوة إقليمية لا تُقهر. إن السجل الإنساني في القطاع مربك، وهو يزداد سوءًا باستمرار، حيث تخطط إسرائيل لعملية استيلاء عسكرية كاملة مصحوبة بالقتل الجماعي والنزوح والتجويع والضربات المتكررة في المناطق الحضرية الكثيفة. وأوامر الإخلاء تُوجِّه المدنيين إلى مناطق جنوبية مكتظة تفتقر إلى أي مأوى. هذه حملةٌ ضد البنية التحتية للوجود الجماعي، مُدبَّرةٌ لتلقين المنطقة الأوسع درسًا قاسيًا حول من يُحدِّد الشروط".وتابع الموقع، "لا يقتصر هذا المنطق على غزة. فعلى جبهة مع ، رسّخت إسرائيل التهجير وجعلت من الضربات عبر الحدود أمرًا طبيعيًا. وفي الشمال الشرقي، اتسع نطاق الحملة المستمرة منذ سنوات في ، ممزوجةً باحتلال مستمر وضربات أعمق تختبر مدى قدرة النظام السوري الجديد على الصمود. إلى الجنوب، حوّلت هجمات الحوثيين والحصار البحري البحر الأحمر إلى صمام ضغط يربط غزة بأسواق الشحن والتأمين العالمية. وتعرض ميناء إيلات الإسرائيلي لضربة موجعة، حيث انهارت حركة المرور وتعرضت الوظائف للخطر. والرسالة هنا واضحة: حتى الشرايين الاقتصادية التي كان من المفترض أن يعززها الجديد يتم التضحية بها من أجل دعم الجدار الحديدي".وأضاف الموقع، "جعلت الضربة التي نفذتها إسرائيل مؤخراً في الدوحة نطاق هذه العملية واضحاً لا لبس فيه. إن استهداف مفاوضي حماس داخل عاصمة الوسيط، والتي تعد شريكاً وثيقاً للولايات المتحدة وتستضيف القاعدة الرئيسية لواشنطن في الخليج، قد أعلن عن مجموعة قواعد واضحة للغاية: المحادثات لا تمنح أي حصانة، والسيادة لا تمنح أي حماية، والقرب من الأصول الأميركية لا يمنح أي رادع. ويرتكز هذا الموقف على رهان مألوف بشأن سلوك واشنطن. ستحتج وتُعيد ضبط خطابها، لكنها ستواصل دعم حرية إسرائيل في العدوان. ولقد أظهرت الهزة التي شهدتها أسواق الخليج والتسابق بين العواصم الإقليمية أن الحكومات تلقت الإشارة وأدركت العواقب المترتبة على عدم ردع دولة منبوذة تستخدم الإرهاب الدولي في أكثر أشكاله وقاحة".وبحسب الموقع، "لا جديد في هذا من حيث المبدأ. فقد افترض زئيف جابوتنسكي في كتابه "الجدار الحديدي" أن القوة وحدها هي التي تُجبر على القبول. والقوة في هذه القراءة لا تقتصر على النصر في ساحة المعركة، بل تهدف إلى الهزيمة المعنوية والنفسية، وبمجرد سحق المقاومة الحقيقية، يُفعّل وعد الشرق الأوسط الجديد. وقدّم رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز النمو الإقليمي والترابط المتبادل كنتيجة. عمليًا، يعني هذا التكامل وفقًا للشروط . وما تغير منذ اتفاقيات إبراهيم عام 2020 هو التزامن، وتسعى إسرائيل إلى التطبيع في الوقت الذي تُصعّد فيه عدوانها العسكري على جبهات متعددة. من الناحية العملية، يبدو هذا بمثابة اندماج أعمق في هياكل الأمن الإقليمي الأميركية، وتوسيع شبكات الدفاع الجوي والصاروخي المشتركة، واستمرار تدفق التجارة والتمويل والتكنولوجيا مع شركاء مختارين. ومن الناحية الأخلاقية، إن سياسة التطبيع العربية تفرض على الأنظمة العربية التعامل مع تدمير غزة، وضم الضفة الغربية، والعدوان الخارجي باعتبارها تكاليف يمكن تحملها في مقابل المشاريع، والوصول، والمحسوبية في واشنطن".وتابع الموقع، "الولايات المتحدة هي المُمَكِّن الذي لا غنى عنه، فهي تُوفّر المال والغطاء الدبلوماسي والأدوات الأمنية التي تُحوّل العدوان الإسرائيلي إلى نظام إقليمي. وقد سهّل انتقال إسرائيل إلى القيادة المركزية تنسيق عمليات الإنذار المشترك والوصول والاعتراض، وهي حقيقةٌ تجلّت خلال هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية الكبيرة هذا العام والعام الماضي، حيث ساهمت الأصول الإقليمية والأميركية في الدفاع عن إسرائيل. هكذا يلتقي المساران. فالحماية الأميركية تُخفّض الثمن السياسي للتصعيد الإسرائيلي، وترفع القيمة المادية للشراكة مع إسرائيل بالنسبة للعواصم العربية التي تعتمد على الضمانات الأمنية الأميركية، كما أنها تُعلّم درسًا قاسيًا: إذا لم تكن هناك تكلفة مُجدية لإبادة غزة أو لضرب عاصمة شريك أميركي، فإن "التعاون" ليس سوى تواطؤ".وأضاف الموقع، "اختتمت القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الدوحة ببيانٍ خطابيٍّ اعتُبر على نطاقٍ واسعٍ إخفاقًا في الإرادة السياسية. فبدلًا من حشد رادعٍ موثوقٍ لكبح جماح عدوان إسرائيل المتزايد، لم يُسفر الاجتماع عن أي إجراءاتٍ عمليةٍ حاسمة. وكما كان متوقعا، ففي غضون ساعات، ضربت إسرائيل أهدافا مدنية في لبنان واليمن وصعدت من حملتها في غزة. كان هذا التجمع فرصة تاريخية ليس فقط للدفاع عن السيادة العربية والإقليمية وإنهاء الإبادة الجماعية، بل أيضًا لبناء نفوذ جماعي قادر على إعادة تشكيل النظام العالمي الناشئ، لكن القمة تخلت عن هذا النفوذ في وقت كان فيه الأمر أكثر أهمية. في المقابل، إن الجماهير الغربية التي كانت تنأى بنفسها عن فلسطين، أصبحت تتعامل معها كمسألة سياسية وأخلاقية يومية. وتمتلئ الشوارع، أسبوعًا بعد أسبوع، بمسيرات حاشدة. هذه الموجة لا تُنهي حربًا بحد ذاتها، لكنها تكشف عن المفارقة المتمثلة في أنه بينما تُواجَه إسرائيل بازدراء عالمي متزايد بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها، لا تزال بعض الأنظمة العربية تُروّج للتكامل الإقليمي، مُشيرةً إلى إمكانية بناء الشرق الأوسط الجديد على أنقاض غزة".وبحسب الموقع، "تسعى إسرائيل إلى العدوان والتوسع الاستعماري تحت حماية الولايات المتحدة. الحياة الفلسطينية هي الميدان الذي تُنفذ فيه هذه الأجندة، والأراضي العربية المجاورة تُستهدف بشكل ممنهج أيضًا. إن قبول هذا الوضع الجديد هو تواطؤ ضد الذات. ثانيا، يتعين على الأنظمة أن تنتقل من التصريحات إلى الضغط من خلال إنهاء العلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني والتبادلات الاقتصادية والوجه العام للتطبيع. أخيرًا، تحتاج المنطقة إلى استعادة صوتها الاستراتيجي، ويتطلب الموقف العربي الموثوق عدم شنّ أي عدوان إسرائيلي على الأراضي العربية، وعدم استخدام المجال الجوي العربي أو أي نوع من المرافق، وعدم إقامة مشاريع أمنية مع الدولة المنبوذة. وبدلاً من ذلك، يتعين على الأنظمة العربية والقوى الإقليمية، بما في ذلك وتركيا، أن تضع جانباً العداوات التقليدية من أجل إقامة جبهة إقليمية تضع حداً لعدوان إسرائيل وأهدافها التوسعية إلى الأبد".وتابع الموقع، "هذه هي الخطوات الدنيا المطلوبة، والتي من دونها سيستمر المشروع الثنائي المسار. ستواصل إسرائيل الضغط على المعارضين والمطبعين على حد سواء، مع الاعتماد على الدعم الأميركي والحذر العربي. وقبل أي استنتاج، ثمة منعطف آخر: خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي رحب بها نتنياهو بحرارة، لا تُقيد إسرائيل، بل تُرسّخ أهدافها فعليًا. غموضها المتعمد يمنح نتنياهو مساحة واسعة للمناورة وتطويع كل بند لمصلحته، في حين أبدت عدة عواصم عربية وإسلامية دعمها دون تدقيق يُذكر. وإذا تم طرح هذا المخطط الاستعماري المتطرف، فلن يؤدي فقط إلى الحد من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة، بل سيعمل أيضًا على دمج إسرائيل بشكل أكثر إحكامًا في النظام الإقليمي المدعوم من الولايات المتحدة باعتبارها القوة غير المتنازع عليها، وسيضع العد التنازلي نحو التصفية النهائية لواحدة من أكثر عدالة في العصر الحديث".وختم الموقع، "سيكون أول من يدفع الثمن. وسوف يأتي بعد ذلك المجتمعات العربية التي تكتشف متأخراً أن للاستسلام ثمناً".