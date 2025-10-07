تونس: الإفراج عن ناشط حُكم عليه بالإعدام بتهمة انتقاد الرئيس

Advertisement

قال محامي الناشط شوشان يوم الثلاثاء، إن محكمة تونسية أفرجت عنه بعد أسبوع فقط من صدور حكم بالإعدام بحقه على خلفية منشورات على موقع " " انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا وانتقادات محلية ودولية.وأوضح المحامي أسامة بوثلجة في تصريح لوكالة " " أن موكله "تم إطلاق سراحه وهو الآن حرّ"، فيما أكد شقيقه جمال شوشان أن صابر عاد إلى منزل العائلة دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.وكان الحكم الصادر الأسبوع الماضي غير مسبوق في قضايا حرية التعبير عبر الإنترنت في ، إذ اعتبرته منظمات "صادمًا ومخالفًا لكل الأعراف القضائية"، وتحوّل إلى مادة للسخرية والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي.يُذكر أن تونس تواجه في السنوات الأخيرة اتهامات متزايدة بتراجع الحريات واستقلال منذ أن حل الرئيس سعيّد المنتخب قبل أربع سنوات، وبدأ الحكم بالمراسيم.تصف سيطرة سعيّد على السلطة بأنها "انقلاب"، بينما يؤكد الرئيس أن إجراءاته "قانونية وتهدف إلى إنهاء الفساد المستشري" في البلاد.