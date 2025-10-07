Advertisement

عربي-دولي

تونس: الإفراج عن ناشط حُكم عليه بالإعدام بتهمة انتقاد الرئيس

07-10-2025 | 04:23
قال محامي الناشط التونسي صابر شوشان يوم الثلاثاء، إن محكمة تونسية أفرجت عنه بعد أسبوع فقط من صدور حكم بالإعدام بحقه على خلفية منشورات على موقع "فيسبوك" انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا وانتقادات محلية ودولية.
وأوضح المحامي أسامة بوثلجة في تصريح لوكالة "رويترز" أن موكله "تم إطلاق سراحه وهو الآن حرّ"، فيما أكد شقيقه جمال شوشان أن صابر عاد إلى منزل العائلة دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وكان الحكم الصادر الأسبوع الماضي غير مسبوق في قضايا حرية التعبير عبر الإنترنت في تونس، إذ اعتبرته منظمات المجتمع المدني "صادمًا ومخالفًا لكل الأعراف القضائية"، وتحوّل إلى مادة للسخرية والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن تونس تواجه في السنوات الأخيرة اتهامات متزايدة بتراجع الحريات واستقلال القضاء منذ أن حل الرئيس سعيّد البرلمان المنتخب قبل أربع سنوات، وبدأ الحكم بالمراسيم.

المعارضة التونسية تصف سيطرة سعيّد على السلطة بأنها "انقلاب"، بينما يؤكد الرئيس أن إجراءاته "قانونية وتهدف إلى إنهاء الفساد المستشري" في البلاد.
 
(رويترز)
