عربي-دولي
"حادث خطير".. ماذا جرى على الحدود المصرية – الإسرائيلية؟
Lebanon 24
07-10-2025
|
05:14
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حادثًا أمنيًا غير عادي وقع قرب الحدود
المصرية
–
الإسرائيلية
، عندما صادفت مستوطِنة إسرائيلية من
النقب
سقوط طائرة مسيّرة تُستخدم في عمليات التهريب قرب منطقة "عزوز".
وبحسب تقرير قناة i24NEWS، كانت المستوطِنة تتنزه يوم الجمعة الماضي حين لاحظت الطائرة المسقطة، التي كانت مربوطة بحزمة يُرجح أنها مخصصة للتهريب. وبعدما أبلغت مسؤول الأمن المحلي وبدأت بتصوير المشهد، طاردتها سيارتان مسرعتان، قبل أن يتمكّن مسؤول الأمن من التدخل، ما دفع المطاردين إلى الفرار.
القناة
العبرية
أشارت إلى أنّ الحادث يعكس تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود مع مصر، حيث يُسجَّل عبور ما بين 20 و40 طائرة مسيّرة يوميًا، تحمل أسلحة ومخدرات وذخيرة وسجائر وأحيانًا حيوانات، فيما يصل العدد الشهري إلى نحو 700 – 1000 طائرة.
كما لفت التقرير إلى أن التعليمات الميدانية للجنود الإسرائيليين لا تسمح بإطلاق أكثر من خمس رصاصات على الطائرات المسيّرة، خشية أن تنزلق الطلقات إلى الأراضي المصرية وتؤدي إلى توتر أمني. أحد جنود حرس الحدود وصف الوضع بالقول: "ما يحدث على الأرض أخطر بكثير مما يُعلن"، فيما أقرّ آخر: "رأيت 40 طائرة مسيّرة أمام عيني ولم يكن
بيدي
شيء أفعله".
الحادث، كما اعتبرت
وسائل الإعلام
العبرية، يعكس ثغرات أمنية خطيرة على الحدود، ويطرح تساؤلات حول قدرة الجيش
الإسرائيلي
على مواجهة تصاعد التهريب، وسط حساسية ميدانية شديدة مع مصر.
