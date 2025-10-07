Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"

Lebanon 24
07-10-2025 | 05:59
Doc-P-1426229-638954389245680559.jpg
Doc-P-1426229-638954389245680559.jpg photos 0
أكد وزير الخارجية في حكومة أفغانستان أمير خان متقي، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أنّ "كابل لن تسمح بعودة القوات الأميركية إلى القاعدة الجوية في "باغرام".
وزير الخارجية الروسي

وزير الخارجية

أمير خان متقي

سيرغي لافروف

سيرغي لافر

أفغانستان

أمير خان

سيرغي لا

