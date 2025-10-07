Advertisement

ضابط أوكرانيّ يُجبر الجنود الهاربين من الخدمة على بيع الشاورما!

Lebanon 24
07-10-2025 | 06:36
أعلن مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا أنه يجري تحقيقا في حقيقة أن ضابطا في القوات الأوكرانية أجبر جنودا على بناء كشك وبيع الشاورما فيه بدلا من الخدمة العسكرية.
ويواجه الضابط "رجل الأعمال" الآن عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات. (روسيا اليوم)
 
 
 
