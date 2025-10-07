أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق

قتل 13 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون بجروح في حادث سير .

وأكد مصدر أمني في محافظة ديالى مقتل 13 شخصا في الحادث الذي وقع على طريق رئيسي بين بغداد وديالى. (ارم نيوز)