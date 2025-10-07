Advertisement

أكثر من 10 قتلى في حادث سير مروّع في العراق

Lebanon 24
07-10-2025 | 08:13
قتل 13 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون بجروح في حادث سير شمال شرق بغداد.
وأكد مصدر أمني في محافظة ديالى مقتل 13 شخصا في الحادث الذي وقع على طريق رئيسي بين بغداد وديالى. (ارم نيوز)
 
 
 
