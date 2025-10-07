Advertisement

عربي-دولي

حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها

Lebanon 24
07-10-2025 | 10:01
عُثِرَ على رئيسة بلدية مدينة هيدريكه غربي ألمانيا إيريس شالتسر، التي انتُخِبَت حديثا، مصابة بجروح خطيرة تُهدّد حياتها داخل منزلها، بعد تعرّضها لعدّة طعنات بسكين.
وأعلن متحدث باسم الشرطة إلى أنها تشنّ عملية أمنية واسعة النطاق في المدينة. (روسيا اليوم)
 
 
 
عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

ألمانيا

باسم ال

روسيا

دريك

إيري

