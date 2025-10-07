حالتها خطيرة... تعرّض رئيسة بلديّة ألمانيّة لهجوم داخل منزلها

Advertisement

عُثِرَ على رئيسة بلدية مدينة هيدريكه غربي إيريس شالتسر، التي انتُخِبَت حديثا، مصابة بجروح خطيرة تُهدّد حياتها داخل منزلها، بعد تعرّضها لعدّة طعنات بسكين.وأعلن متحدث باسم الشرطة إلى أنها تشنّ عملية أمنية واسعة النطاق في المدينة. (روسيا اليوم)