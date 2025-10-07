Advertisement

عربي-دولي

لقاء سوري - أميركي رفيع في دمشق لبحث الأمن والاستقرار

Lebanon 24
07-10-2025 | 11:10
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في دمشق المبعوث الأميركي توم باراك وقائد القيادة الوسطى الأميركية بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات السورية.
وناقش الإجتماع سبل دعم العملية السياسية بسوريا ودعم الأمن والاستقرار وآليات تنفيذ اتفاق 10 آذار بما يصون وحدة البلاد. (سكاي نيوز)
