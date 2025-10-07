Advertisement

عربي-دولي

تقدّم في الحوار بين دمشق وقسد

Lebanon 24
07-10-2025 | 14:47
اشارت معلومات الى "أن اجتماع دمشق بحث إمكانية تعديل الإعلان الدستوري لضمان حقوق الأكراد".
وأكدت "أن اجتماع الشرع وعبدي بحث إمكانية تعديل الإعلان الدستوري لضمان حقوق الأكراد".
أضافت "أن اجتماع الشرع وعبدي بحث تشكيل لجان لتسريع دمج قسد بالجيش السوري".
وأفادت بأن هناك "توافق بين الشرع وعبدي على إعادة فتح المعابر بشمال وشرق سوريا".
وأشارت الى أن "وفد قسد طالب الحكومة السورية بإعادة فتح مطار القامشلي". (الحدث)
 
