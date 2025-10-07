تقدّم في الحوار بين دمشق وقسد

Advertisement

اشارت معلومات الى "أن اجتماع بحث إمكانية تعديل الإعلان الدستوري لضمان حقوق ".وأكدت "أن اجتماع وعبدي بحث إمكانية تعديل الإعلان الدستوري لضمان حقوق الأكراد".أضافت "أن اجتماع الشرع وعبدي بحث تشكيل لجان لتسريع دمج قسد بالجيش السوري".وأفادت بأن هناك "توافق بين الشرع وعبدي على إعادة فتح المعابر بشمال وشرق ".وأشارت الى أن "وفد قسد طالب الحكومة بإعادة فتح ". (الحدث)