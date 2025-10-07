نتنياهو: نعيش أيامًا مصيرية

Advertisement

وفي كلمة ألقاها بمناسبة مرور عامين على هجوم 7 تشرين الاول، وصف ما حدث بأنه "مذبحة مروعة" استهدفت سكان والمشاركين في حفلة نوفا، قائلاً إن "الرضع والأطفال والمسنين قُتلوا بوحشية على يد مسلحي ، وتم اختطاف 251 شخصًا إلى أنفاق غزة".وأعرب عن تضامنه مع عائلات الضحايا والمخطوفين، مؤكداً أن إسرائيل "تعمل بكل الوسائل لاستعادة جميع الأسرى، أحياءً كانوا أو أمواتًا".ووصف الحرب بأنها "معركة على الوجود والمستقبل"، مشيدًا بما سماه صمود إسرائيل وقدرتها على الرد بقوة على "كل من يسعى لإيذائها على مختلف الجبهات".واختتم نتنياهو بالقول: "معًا كسرنا المحور ، ومعًا نغيّر وجه . سنواصل القتال حتى استعادة جميع المخطوفين، وإنهاء حكم حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن."