عربي-دولي
نتنياهو: نعيش أيامًا مصيرية
Lebanon 24
07-10-2025
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أن
إسرائيل
تمر بـ"أيام حاسمة ومصيرية"، مشددًا على أن الجيش سيواصل عملياته حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.
Advertisement
وفي كلمة ألقاها بمناسبة مرور عامين على هجوم 7 تشرين الاول، وصف
نتنياهو
ما حدث بأنه "مذبحة مروعة" استهدفت سكان
النقب
الغربي
والمشاركين في حفلة نوفا، قائلاً إن "الرضع والأطفال والمسنين قُتلوا بوحشية على يد مسلحي
حماس
، وتم اختطاف 251 شخصًا إلى أنفاق غزة".
وأعرب عن تضامنه مع عائلات الضحايا والمخطوفين، مؤكداً أن إسرائيل "تعمل بكل الوسائل لاستعادة جميع الأسرى، أحياءً كانوا أو أمواتًا".
ووصف الحرب بأنها "معركة على الوجود والمستقبل"، مشيدًا بما سماه صمود إسرائيل وقدرتها على الرد بقوة على "كل من يسعى لإيذائها على مختلف الجبهات".
واختتم نتنياهو بالقول: "معًا كسرنا المحور
الإيراني
، ومعًا نغيّر وجه
الشرق الأوسط
. سنواصل القتال حتى استعادة جميع المخطوفين، وإنهاء حكم حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن."
