28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طهران ترفض اتهامات إسرائيل بتطوير صواريخ عابرة للقارات
Lebanon 24
07-10-2025
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ندّدت
طهران
الثلاثاء بتسويق
إسرائيل
لـ"تهديد وهمي" في ما يتصل بالقدرات العسكرية
الإيرانية
، بعد تصريحات لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو اعتبر فيها أن طهران بصدد تطوير صواريخ قادرة على بلوغ مدن أميركية.
Advertisement
وفي بودكاست مع بن شابيرو بُثّ الإثنين، قال نتنياهو إن "
إيران
تطوّر حاليا... صواريخ بالستية عابرة للقارات يبلغ مداها ثمانية آلاف كيلومتر".
وتابع "ماذا يعني ذلك. بإضافة ثلاثة آلاف كيلومتر تصبح في مرمى نيرانهم... مدن نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي ومارالاغو"، في إشارة إلى دارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في ولاية فلوريدا.
وفي منشور على منصة إكس، دان
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي هذه التصريحات، قائلا إن إسرائيل تحاول تصوير القدرات الدفاعية لإيران على أنها تهديد.
وقال عراقجي: "تحاول إسرائيل حاليا أن تجعل من قوتنا الدفاعية تهديدا وهميا".
ولدى إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية المصنعة محليا، بما في ذلك شهاب-3 وهي صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر وقادرة على بلوغ إسرائيل. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية تختبر محركًا جديدًا لصواريخ عابرة للقارات
Lebanon 24
كوريا الشمالية تختبر محركًا جديدًا لصواريخ عابرة للقارات
08/10/2025 11:49:10
08/10/2025 11:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عابرة للقارات.. البحرية الأميركية تنفذ سلسلة اختبارات لصواريخ باليستية
Lebanon 24
عابرة للقارات.. البحرية الأميركية تنفذ سلسلة اختبارات لصواريخ باليستية
08/10/2025 11:49:10
08/10/2025 11:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. إيران تعلن اختبار صاروخ "عابر للقارات"!
Lebanon 24
آخر خبر.. إيران تعلن اختبار صاروخ "عابر للقارات"!
08/10/2025 11:49:10
08/10/2025 11:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترفض اتهامات أستراليا.. وتتعهد بالرد على طرد سفيرها
Lebanon 24
إيران ترفض اتهامات أستراليا.. وتتعهد بالرد على طرد سفيرها
08/10/2025 11:49:10
08/10/2025 11:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الإسرائيلي
سكاي نيوز
إيران على
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
أردوغان: غزة للفلسطينيين وحماس مستعدة للسلام
Lebanon 24
أردوغان: غزة للفلسطينيين وحماس مستعدة للسلام
04:41 | 2025-10-08
08/10/2025 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد الروسي - الاوكراني مستمر.. وحرب المسيّرات تشتعل
Lebanon 24
التصعيد الروسي - الاوكراني مستمر.. وحرب المسيّرات تشتعل
04:12 | 2025-10-08
08/10/2025 04:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بحراسة مشددة.. بن غفير يقتحم مُجدداً المسجد الأقصى
Lebanon 24
بحراسة مشددة.. بن غفير يقتحم مُجدداً المسجد الأقصى
03:55 | 2025-10-08
08/10/2025 03:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات دولية لحماية الصحفيين في غزة وسط تصاعد الاستهداف
Lebanon 24
دعوات دولية لحماية الصحفيين في غزة وسط تصاعد الاستهداف
03:47 | 2025-10-08
08/10/2025 03:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
03:30 | 2025-10-08
08/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:41 | 2025-10-08
أردوغان: غزة للفلسطينيين وحماس مستعدة للسلام
04:12 | 2025-10-08
التصعيد الروسي - الاوكراني مستمر.. وحرب المسيّرات تشتعل
03:55 | 2025-10-08
بحراسة مشددة.. بن غفير يقتحم مُجدداً المسجد الأقصى
03:47 | 2025-10-08
دعوات دولية لحماية الصحفيين في غزة وسط تصاعد الاستهداف
03:30 | 2025-10-08
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
03:24 | 2025-10-08
طبول الحرب تقرع.. إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 11:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 11:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 11:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24