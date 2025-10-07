Advertisement

عربي-دولي

طهران ترفض اتهامات إسرائيل بتطوير صواريخ عابرة للقارات

07-10-2025 | 23:15
ندّدت طهران الثلاثاء بتسويق إسرائيل لـ"تهديد وهمي" في ما يتصل بالقدرات العسكرية الإيرانية، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر فيها أن طهران بصدد تطوير صواريخ قادرة على بلوغ مدن أميركية.
وفي بودكاست مع بن شابيرو بُثّ الإثنين، قال نتنياهو إن "إيران تطوّر حاليا... صواريخ بالستية عابرة للقارات يبلغ مداها ثمانية آلاف كيلومتر".

وتابع "ماذا يعني ذلك. بإضافة ثلاثة آلاف كيلومتر تصبح في مرمى نيرانهم... مدن نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي ومارالاغو"، في إشارة إلى دارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وفي منشور على منصة إكس، دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه التصريحات، قائلا إن إسرائيل تحاول تصوير القدرات الدفاعية لإيران على أنها تهديد.

وقال عراقجي: "تحاول إسرائيل حاليا أن تجعل من قوتنا الدفاعية تهديدا وهميا".

ولدى إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية المصنعة محليا، بما في ذلك شهاب-3 وهي صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر وقادرة على بلوغ إسرائيل. (سكاي نيوز)
04:41 | 2025-10-08
04:12 | 2025-10-08
03:55 | 2025-10-08
03:47 | 2025-10-08
03:30 | 2025-10-08
03:24 | 2025-10-08
