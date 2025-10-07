طهران ترفض اتهامات إسرائيل بتطوير صواريخ عابرة للقارات

Advertisement

ندّدت الثلاثاء بتسويق لـ"تهديد وهمي" في ما يتصل بالقدرات العسكرية ، بعد تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبر فيها أن طهران بصدد تطوير صواريخ قادرة على بلوغ مدن أميركية.وفي بودكاست مع بن شابيرو بُثّ الإثنين، قال نتنياهو إن " تطوّر حاليا... صواريخ بالستية عابرة للقارات يبلغ مداها ثمانية آلاف كيلومتر".وتابع "ماذا يعني ذلك. بإضافة ثلاثة آلاف كيلومتر تصبح في مرمى نيرانهم... مدن نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي ومارالاغو"، في إشارة إلى دارة الرئيس الأميركي في ولاية فلوريدا.وفي منشور على منصة إكس، دان عباس عراقجي هذه التصريحات، قائلا إن إسرائيل تحاول تصوير القدرات الدفاعية لإيران على أنها تهديد.وقال عراقجي: "تحاول إسرائيل حاليا أن تجعل من قوتنا الدفاعية تهديدا وهميا".ولدى إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية المصنعة محليا، بما في ذلك شهاب-3 وهي صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر وقادرة على بلوغ إسرائيل. (سكاي نيوز)