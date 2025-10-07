Advertisement

عربي-دولي

مصر تستضيف لقاءات غزة.. مشاركة قطرية وتركية وأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار

Lebanon 24
07-10-2025 | 23:45
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سينضم، الأربعاء، إلى المباحثات في مصر بشأن الحرب في غزة.
وقال الأنصاري، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن رئيس الوزراء القطري: "يتوجّه صباح غد الأربعاء إلى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية للانضمام إلى المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية بشأن غزة".

وأضاف أن انضمام رئيس الوزراء القطري إلى الاجتماعات التي شارك فيها الوفد القطري خلال الأيام الماضية "يأتي في مرحلة دقيقة من المشاورات، تأكيداً على عزم الوسطاء على التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب الكارثية في قطاع غزة".
في نفس السياق، يشارك وفد تركي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، الأربعاء، في المباحثات المستمرة في مصر بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء، الثلاثاء.

وأوضحت وكالة الأناضول أن "القضايا الأساسية في المحادثات التي ستعقد في شرم الشيخ ستشمل إرساء وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن كالين "أجرى محادثات ثنائية مع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين ومن حركة حماس قبل المفاوضات".

وأشارت إلى أن "عملية المفاوضات غير المباشرة التي شاركت فيها تركيا، انطلقت في مصر بعد المناقشات التي عُقدت في الدوحة الأسبوع الماضي".

ومن المقرر أيضاً أن ينضم وفد أميركي برئاسة ستيف ويتكوف إلى المحادثات غير المباشرة، الأربعاء، بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة. (الحدث)
