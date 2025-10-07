مصر تستضيف لقاءات غزة.. مشاركة قطرية وتركية وأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار



وقال الأنصاري، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن رئيس الوزراء القطري: "يتوجّه صباح غد الأربعاء إلى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية للانضمام إلى المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية بشأن غزة".



في نفس السياق، يشارك وفد برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم ، الأربعاء، في المباحثات المستمرة في مصر بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء، الثلاثاء.



وأوضحت وكالة الأناضول أن " الأساسية في المحادثات التي ستعقد في شرم الشيخ ستشمل إرساء وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية".



ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن كالين "أجرى محادثات ثنائية مع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين ومن حركة قبل المفاوضات".



وأشارت إلى أن "عملية المفاوضات غير المباشرة التي شاركت فيها ، انطلقت في مصر بعد المناقشات التي عُقدت في الدوحة الأسبوع الماضي".



ومن المقرر أيضاً أن ينضم وفد أميركي برئاسة ستيف ويتكوف إلى المحادثات غير المباشرة، الأربعاء، بين وحماس لوقف إطلاق النار في غزة. (الحدث)