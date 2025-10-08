أميركا تعلن مقتل مخطط إرهابي رفيع المستوى في سوريا

Advertisement

أعلنت أنها نفذت ضربة في أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم .وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر، أسفرت عن مقتل محمد الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة ، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.وأكدت القيادة المركزية أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.وقال الأدميرال ، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية في تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات، مضيفا: "سنواصل الدفاع عن وطننا ومقاتلينا وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وما بعدها". (روسيا اليوم(