Advertisement

عربي-دولي

أميركا تعلن مقتل مخطط إرهابي رفيع المستوى في سوريا

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:20
A-
A+


Doc-P-1426523-638955043834816942.jpg
Doc-P-1426523-638955043834816942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربة في سوريا أسفرت عن مقتل مخطط هجمات رفيع المستوى مرتبط بتنظيم القاعدة.
Advertisement

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر، أسفرت عن مقتل محمد عبد الوهاب الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكدت القيادة المركزية أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات، مضيفا: "سنواصل الدفاع عن وطننا ومقاتلينا وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وما بعدها". (روسيا اليوم(
مواضيع ذات صلة
إحباط مُخطّط إرهابيّ لـ"داعش" في سوريا
lebanon 24
08/10/2025 11:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تُعلن عن إحباط مُخطط إرهابيّ لـ"داعش" وتُلقي القبض على 3 عناصر في ريف دير الزور الشرقيّ
lebanon 24
08/10/2025 11:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد روسي رفيع المستوى وصل إلى دمشق
lebanon 24
08/10/2025 11:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي على متنها وفد رفيع المستوى
lebanon 24
08/10/2025 11:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

عبد الوهاب

الإسلام

القاعدة

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:41 | 2025-10-08
04:12 | 2025-10-08
03:55 | 2025-10-08
03:47 | 2025-10-08
03:30 | 2025-10-08
03:24 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24