26 ألف أوكراني حصلوا على الجنسية البولندية خلال 5 سنوات

أعلن السفير الأوكراني لدى ، أن ستة وعشرين ألف مواطن أوكراني حصلوا على الجنسية خلال السنوات الخمس الماضية.وقال بودنار، عبر إذاعة "إر إم إف": "من عام 2019 إلى عام 2024، حصل 26 ألف شخص على الجنسية"، موضحا أن "نحو 1.5 مليون مواطن أوكراني يعيشون حاليا في بولندا".وأشار إلى أن "التشريع الأوكراني أصبح أكثر ليبرالية في الآونة الأخيرة، وبات يسمح لمواطني البلاد بالحصول على جنسية مزدوجة". (روسيا اليوم)