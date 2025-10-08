Advertisement

عربي-دولي

26 ألف أوكراني حصلوا على الجنسية البولندية خلال 5 سنوات

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:30
A-
A+

Doc-P-1426525-638955050087488208.jpg
Doc-P-1426525-638955050087488208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن السفير الأوكراني لدى بولندا فاسيل بودنار، أن ستة وعشرين ألف مواطن أوكراني حصلوا على الجنسية البولندية خلال السنوات الخمس الماضية.
Advertisement

وقال بودنار، عبر إذاعة "إر إم إف": "من عام 2019 إلى عام 2024، حصل 26 ألف شخص على الجنسية"، موضحا أن "نحو 1.5 مليون مواطن أوكراني يعيشون حاليا في بولندا".

وأشار إلى أن "التشريع الأوكراني أصبح أكثر ليبرالية في الآونة الأخيرة، وبات يسمح لمواطني البلاد بالحصول على جنسية مزدوجة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 26 مسيّرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق خلال الليل
lebanon 24
08/10/2025 11:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هؤلاء قد لا يحصلون على الجنسية الأميركية
lebanon 24
08/10/2025 11:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البولندية: البولنديون المشاركون بأسطول الصمود رفضوا الترحيل من قبل إسرائيل
lebanon 24
08/10/2025 11:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة عمليات الجيش البولندي: سننشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا بسبب المناورات الروسية البيلاروسية
lebanon 24
08/10/2025 11:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24

فاسيل بودنار

روسيا اليوم

البولندية

بولندا

روسيا

بولند

الحص

اسيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:41 | 2025-10-08
04:12 | 2025-10-08
03:55 | 2025-10-08
03:47 | 2025-10-08
03:30 | 2025-10-08
03:24 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24