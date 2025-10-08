مفاوضات غزة تشهد مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الأميركي

Advertisement

وصل وجاريد ، مبعوثا الرئيس الأميركي ، إلى مدينة شرم الشيخ ، الأربعاء، للمشاركة في المفاوضات الجارية حول إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في غزة، بحسب ما أفاد مراسل موقع أكسيوس الأميركي رافيد.وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده مع فريقه للأمن القومي في ، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.وأوضح التقرير أن اللقاءات في شرم الشيخ ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. (سكاي نيوز)