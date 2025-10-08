Advertisement

عربي-دولي

اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى في ثاني أيام عيد العرش

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:30
اقتحم مئات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وأفادت "وفا" بأن "المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد العرش العبري".
 
قوات الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

العبري

04:41 | 2025-10-08
04:12 | 2025-10-08
03:55 | 2025-10-08
03:47 | 2025-10-08
03:30 | 2025-10-08
03:24 | 2025-10-08
