عربي-دولي

لحضور توقيع "اتفاق غزة".. السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:26
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره الأميركي دونالد ترامب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر، في حال التوصل إليه.
وأشار السيسي إلى أنه "تجري الآن مفاوضات في شرم الشيخ لإنهاء الحرب على غزة"، وأكّد أن المفاوضات "تسير بشكل إيجابي". 
 
 
 
