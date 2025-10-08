لحضور توقيع "اتفاق غزة".. السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر

Advertisement

دعا عبدالفتاح ، نظيره الأميركي لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر، في حال التوصل إليه.وأشار السيسي إلى أنه "تجري الآن مفاوضات في شرم الشيخ لإنهاء الحرب على غزة"، وأكّد أن المفاوضات "تسير بشكل إيجابي".