عربي-دولي

"أكبر رئيس في العالم" يستعدّ للإنتخابات... هدفه الفوز بولاية ثامنة! (صورة)

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:24
بعدما أطلّ في تجمّع إنتخابيّ، يستعدّ رئيس الكاميرون بول بيا البالغ من العمر 92 عاماً، للانتخابات المقبلة، التي يسعى فيها إلى الفوز بفترة حكم ثامنة.
ووعد بيا أمام أنصاره بتعزيز الأمن في المنطقة التي تعاني من هجمات المتطرفين، والحدّ من البطالة بين الشباب، وتحسين البنية التحتية للطرق والمرافق الاجتماعية، في حال أعيد انتخابه يوم الأحد المقبل. (الامارات 24)
 
 
 
صورة
