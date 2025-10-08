25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دبلوماسيّ روسيّ كبير: سنُسارع لإجراء تجربة نووية إذا فعلت أميركا ذلك
Lebanon 24
08-10-2025
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وكالة الإعلام الروسية
، أنّ دبلوماسيّاً روسيّاً كبيراً قال إنّ "
موسكو
ستُسارع إلى إجراء تجربة نووية في حال اتخذت
الولايات المتحدة
الأميركيّة خطوة مماثلة".
Advertisement
وأشار الدبلوماسيّ الروسيّ إلى أنّ "
واشنطن
تعمل حاليا على تجهيز البنية التحتية اللازمة لإجراء مثل هذه التجربة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
مسؤول روسي كبير: اغتيال الناشط تشارلي كيرك يظهر عمق الانقسامات في أميركا
Lebanon 24
مسؤول روسي كبير: اغتيال الناشط تشارلي كيرك يظهر عمق الانقسامات في أميركا
08/10/2025 19:45:27
08/10/2025 19:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: إيران تعتبر الدبلوماسية الحل الوحيد لحل القضايا الدولية بما في ذلك برنامجها النووي
Lebanon 24
عراقجي: إيران تعتبر الدبلوماسية الحل الوحيد لحل القضايا الدولية بما في ذلك برنامجها النووي
08/10/2025 19:45:27
08/10/2025 19:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مصدر دبلوماسي: فرنسا تستدعي السفير الروسي بسبب اختراق طائرات مسيرة روسية للمجال الجوي البولندي
Lebanon 24
رويترز عن مصدر دبلوماسي: فرنسا تستدعي السفير الروسي بسبب اختراق طائرات مسيرة روسية للمجال الجوي البولندي
08/10/2025 19:45:27
08/10/2025 19:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يقول إنه مستعد لإجراء محادثات مع بولندا بشأن "التوغل المزعوم" للطائرات المسيّرة
Lebanon 24
الجيش الروسي يقول إنه مستعد لإجراء محادثات مع بولندا بشأن "التوغل المزعوم" للطائرات المسيّرة
08/10/2025 19:45:27
08/10/2025 19:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الإعلام الروسية
الولايات المتحدة
دبلوماسي
واشنطن
موسكو
الروس
ماسي
دبلو
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
Lebanon 24
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
12:00 | 2025-10-08
08/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ
Lebanon 24
هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ
11:02 | 2025-10-08
08/10/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من غزة إلى لبنان.. هكذا تعرّض "محور إيران" لـ"ضربات شديدة"!
Lebanon 24
من غزة إلى لبنان.. هكذا تعرّض "محور إيران" لـ"ضربات شديدة"!
11:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10 شهداء خلال يوم واحد في غزة
Lebanon 24
10 شهداء خلال يوم واحد في غزة
10:34 | 2025-10-08
08/10/2025 10:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو محاولة اغتيال الشيخ مرعب.. الاعلامي تمام بليق يوضح ما حصل (فيديو)
16:06 | 2025-10-07
07/10/2025 04:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-10-08
تهديدٌ بـ"اغتيال قادة حماس في لبنان".. وثيقة سرية تكشف كل شيء!
11:02 | 2025-10-08
هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ
11:00 | 2025-10-08
من غزة إلى لبنان.. هكذا تعرّض "محور إيران" لـ"ضربات شديدة"!
10:34 | 2025-10-08
10 شهداء خلال يوم واحد في غزة
10:30 | 2025-10-08
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:01 | 2025-10-08
هل تكون مفاوضات شرم الشيخ بوابة نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 19:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 19:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 19:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24