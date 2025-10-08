Advertisement

عربي-دولي

دبلوماسيّ روسيّ كبير: سنُسارع لإجراء تجربة نووية إذا فعلت أميركا ذلك

Lebanon 24
08-10-2025 | 08:50
أفادت وكالة الإعلام الروسية، أنّ دبلوماسيّاً روسيّاً كبيراً قال إنّ "موسكو ستُسارع إلى إجراء تجربة نووية في حال اتخذت الولايات المتحدة الأميركيّة خطوة مماثلة".
وأشار الدبلوماسيّ الروسيّ إلى أنّ "واشنطن تعمل حاليا على تجهيز البنية التحتية اللازمة لإجراء مثل هذه التجربة". (العربية)
 
 
 
