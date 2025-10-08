25
في حال فشل مُفاوضات غزة... ما الذي تستعدّ له أميركا؟
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ القناة الـ12
الإسرائيلية
قالت إنّ اليوم الثالث من المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل انطلقت اليوم الأربعاء، في شرم الشيخ، بمشاركة مسؤولين كبار من
الولايات المتحدة
، ومن قطر وتركيا، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بإبرام صفقة.
وبحسب القناة الإسرائيليّة، أفادت حركة "حماس" بأنه تمّ تبادل قوائم الرهائن المحتجزين في غزة مقابل قائمة الأسرى
الفلسطينيين
الموجودين
في إسرائيل
.
وأشارت القناة إلى دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الأميركي
دونالد ترامب
ليكون شاهداً على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إذا تم التوصل إليه.
ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن الوزير
الإسرائيلي
رون ديرمر المسؤول عن ملف تحرير الرهائن، قد انضم إلى المفاوضات، ومن جانب حماس، يشارك القيادي البارز خليل الحية، أما من الولايات المتحدة، فقد انضم جاريد كوشنر، صهر
ترامب
، وستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، كذلك يشارك في المحادثات رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الاستخبارات التركية.
وفقاً للقناة، أعرب مسؤولون أميركيون عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وشددوا على أن مبعوثي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لن يغادرا مصر دون اتفاق لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، قد تطرح الولايات المتحدة اقتراح تسوية أخير بصيغة "خذها أو اتركها"، حيث ترى الإدارة الأميركية ضرورة توقيع الصفقة خلال الأيام المقبلة.
وتقدر الجهات الأمنية الإسرائيلية أنه خلال أيام قليلة ستتضح صورة الموقف من المفاوضات المكثفة الجارية في مصر، وسيكون بالإمكان معرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أو ستستأنف القتال في القطاع.
وقال مسؤول أمني كبير للقناة الـ12: "لم نكن أبداً في مثل هذا الوضع، في ظروف كهذه لتحقيق صفقة"، مضيفاً أن "الجمع بين الظروف الحالية، سواء على الأرض أو في الساحة السياسية، خلق شروطاً تسمح بالتقدم نحو اتفاق لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى". (الإمارات 24)
