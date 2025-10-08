Advertisement

عربي-دولي

للاحتفال بإنهاء الحرب.. إسرائيل تستعد لاحتمال زيارة ترامب

Lebanon 24
08-10-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1426766-638955367045158087.webp
Doc-P-1426766-638955367045158087.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد إسرائيل لاحتمال قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل في حال تم توقيع "اتفاق غزة"، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء.
Advertisement

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل بدأت في اتخاذ استعدادات أولية لاحتمال زيارة ترامب، حال التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعدّ سابقاً لزيارة محتملة لترامب إلى إسرائيل بالتزامن مع زيارته لبريطانيا منتصف الشهر الماضي، على أن تتم بعد التوصل إلى اتفاق، لكن الزيارة أُلغيت بعد عدم تحقق ذلك.

وقالت صحيفة إسرائيلية إن ترامب يسعى إلى زيارة المنطقة للاحتفال بـ"الإنجاز الكبير" المتمثل في إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أن الأمر يرتبط حالياً بنتائج المفاوضات الجارية في منتجع شرم الشيخ بمصر، مع الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية تبدو إيجابية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: تحضيرات في إسرائيل لاحتمال زيارة ترامب في حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
lebanon 24
08/10/2025 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في الضفة الغربية
lebanon 24
08/10/2025 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نستعد طوال الوقت لاحتمال هجوم مفاجئ من إيران
lebanon 24
08/10/2025 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض
lebanon 24
08/10/2025 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة إسرائيلية

يديعوت أحرونوت

دونالد ترامب

البيت الأبيض

سكاي نيوز

بيت الأب

سكاي نيو

بريطانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-10-08
11:02 | 2025-10-08
11:00 | 2025-10-08
10:34 | 2025-10-08
10:30 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24