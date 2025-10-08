للاحتفال بإنهاء الحرب.. إسرائيل تستعد لاحتمال زيارة ترامب

Advertisement

تستعد لاحتمال قدوم الرئيس الأميركي إلى إسرائيل في حال تم توقيع "اتفاق غزة"، وفق ما أفادت صحيفة " " اليوم الأربعاء.وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل بدأت في اتخاذ استعدادات أولية لاحتمال زيارة ، حال التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.وكان قد أعدّ سابقاً لزيارة محتملة لترامب إلى إسرائيل بالتزامن مع زيارته لبريطانيا منتصف الشهر الماضي، على أن تتم بعد التوصل إلى اتفاق، لكن الزيارة أُلغيت بعد عدم تحقق ذلك.وقالت إن ترامب يسعى إلى زيارة المنطقة للاحتفال بـ"الإنجاز الكبير" المتمثل في إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أن الأمر يرتبط حالياً بنتائج المفاوضات الجارية في منتجع شرم الشيخ بمصر، مع الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية تبدو إيجابية. (سكاي نيوز)