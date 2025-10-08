إسرائيل تُحبط تهريب شحنة أسلحة إيرانيّة... ماذا كانت تحتوي؟

أفادت ، عن إحباط شحنة أسلحة مصدرها ، كانت في طريقها إلى .

Advertisement

وفي هذا السياق، قال الجيش و" "، إنّ الشحنة احتوت صواريخ مضادة للدروع ومسيّرات قادرة على حمل عبوات.