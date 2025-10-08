Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُحبط تهريب شحنة أسلحة إيرانيّة... ماذا كانت تحتوي؟

Lebanon 24
08-10-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1426773-638955371766761698.jpg
Doc-P-1426773-638955371766761698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إحباط شحنة أسلحة مصدرها إيران، كانت في طريقها إلى الضفة الغربية.
Advertisement
 
 
وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، إنّ الشحنة الإيرانية احتوت صواريخ مضادة للدروع ومسيّرات قادرة على حمل عبوات.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الشاباك والجيش الإسرائيلي: احباط تهريب أسلحة متطورة مصدرها إيران موجهة لعناصر في الضفة
lebanon 24
08/10/2025 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا
lebanon 24
08/10/2025 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا.. منع خروج شحنة أسلحة إلى إسرائيل
lebanon 24
08/10/2025 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
lebanon 24
08/10/2025 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

الضفة الغربية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الشاباك

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-10-08
11:02 | 2025-10-08
11:00 | 2025-10-08
10:34 | 2025-10-08
10:30 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24