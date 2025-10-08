هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ

Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة المحلية أن "الإصابة خطيرة وقد تُهدّد حياة الضحية"، مشيرةً إلى أن الجاني أُوقف في مكان الحادث.وبحسب المعطيات الأولية، فإن الهجوم نُفّذ باستخدام أداة حادة.وحاليا تقوم قوات خاصة بتفتيش المبنى. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك ضحايا أو مجرمون آخرون.