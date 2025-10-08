24
عربي-دولي
هجوم داخل مدرسة في ألمانيا.. جريح بحالة خطيرة وتوقيف المنفّذ
Lebanon 24
08-10-2025
|
11:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "
بيلد
"
الألمانية
أن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب بجروح خطيرة إثر هجوم وقع داخل مدرسة للتعليم الإضافي في ولاية شمال الراين-وستفاليا، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفّذ.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة المحلية أن "الإصابة خطيرة وقد تُهدّد حياة الضحية"، مشيرةً إلى أن الجاني أُوقف في مكان الحادث.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن الهجوم نُفّذ باستخدام أداة حادة.
وحاليا تقوم قوات خاصة بتفتيش المبنى. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك ضحايا أو مجرمون آخرون.
لايت
تابع
