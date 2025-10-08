Advertisement

ينتمي لـ"داعش"... هذه آخر المعلومات التي كُشفت عن منفذ هجوم الكنيس

Lebanon 24
08-10-2025 | 13:16
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن الرجل الذي شن هجومًا على كنيس يهودي في شمال إنجلترا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين من المصلين، اتصل بالشرطة معلنًا أنه يعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت التقارير نقلاً عن الشرطة أن جهاد الشامي، مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عامًا، أجرى الاتصال بعد أن صدم مشاة بسيارته وهاجم آخرين بسكين داخل كنيس هيتون بارك في منطقة كرومبسال.


وأضاف بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا أن الدقائق التالية لإبلاغ الشرطة الأول عن الهجوم شهدت اتصال الشامي بنفسه على الرقم 999، رقم الطوارئ في بريطانيا.


في المكالمة، أعلن الشامي مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أنه يعمل لصالح داعش.


ويُعتقد أن الشامي، المولود في سوريا والحامل للجنسية البريطانية، تأثر بأيديولوجية متطرفة.


وقال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا: "نحن نواصل التحقيق في الظروف الكاملة والدوافع وراء ما حدث، والتحقيق جارٍ بوتيرة سريعة".
