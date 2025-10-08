Advertisement

وأوضحت التقارير نقلاً عن الشرطة أن جهاد ، مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عامًا، أجرى الاتصال بعد أن صدم مشاة بسيارته وهاجم آخرين بسكين داخل كنيس هيتون بارك في منطقة كرومبسال.وأضاف بيان صادر عن في إنجلترا أن الدقائق التالية لإبلاغ الشرطة الأول عن الهجوم شهدت اتصال الشامي بنفسه على الرقم 999، رقم الطوارئ في .في المكالمة، أعلن الشامي مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أنه يعمل لصالح داعش.ويُعتقد أن الشامي، المولود في والحامل للجنسية ، تأثر بأيديولوجية متطرفة.وقال متحدث باسم جهاز في شمال غرب إنجلترا: "نحن نواصل التحقيق في الظروف الكاملة والدوافع وراء ما حدث، والتحقيق جارٍ بوتيرة سريعة".