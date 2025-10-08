أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025

Advertisement

استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال العالم في للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه إمارة وتنظمه بالتعاون مع .ويُعقد المؤتمر في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول 2025، ليعكس إرث العريق في مجال حماية الطبيعة ورؤيتها في تقديم حلول جماعية مبنية على العلوم لمواجهة تحديات التنوع البيولوجي.ويجمع المؤتمر وزراء وعلماء وقادة الشعوب الأصلية والشباب بالإضافة إلى ممثلين عن والقطاع الخاص، ليكون أحد أكبر التجمعات العالمية المكرّسة للحفاظ على البيئة.ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات نوعية تسهم في صياغة السياسات البيئية الدولية المستقبلية.