عربي-دولي
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
Lebanon 24
08-10-2025
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استكملت
دولة الإمارات العربية المتحدة
كافة الاستعدادات لاستقبال العالم في
المؤتمر العالمي
للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه إمارة
أبوظبي
وتنظمه
وزارة التغير المناخي والبيئة
بالتعاون مع
هيئة البيئة
.
ويُعقد المؤتمر في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول 2025، ليعكس إرث
الإمارات
العريق في مجال حماية الطبيعة ورؤيتها في تقديم حلول جماعية مبنية على العلوم لمواجهة تحديات التنوع البيولوجي.
ويجمع المؤتمر وزراء وعلماء وقادة الشعوب الأصلية والشباب بالإضافة إلى ممثلين عن
المجتمع المدني
والقطاع الخاص، ليكون أحد أكبر التجمعات العالمية المكرّسة للحفاظ على البيئة.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات نوعية تسهم في صياغة السياسات البيئية الدولية المستقبلية.
