عربي-دولي

ترامب: إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطّة السلام

Lebanon 24
08-10-2025 | 19:11
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام".
وقال: "إسرائيل ستسحب ضمن الاتفاق قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم".
 
