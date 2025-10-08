22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطّة السلام
Lebanon 24
08-10-2025
|
19:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن "
إسرائيل
وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام".
Advertisement
وقال: "إسرائيل ستسحب ضمن الاتفاق قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم".
مواضيع ذات صلة
ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
Lebanon 24
ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
09/10/2025 04:06:15
09/10/2025 04:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
09/10/2025 04:06:15
09/10/2025 04:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: توقيع المرحلة 1 من خطة غزة
Lebanon 24
ترامب: توقيع المرحلة 1 من خطة غزة
09/10/2025 04:06:15
09/10/2025 04:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موافقة حماس.. ماذا تتضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة؟
Lebanon 24
بعد موافقة حماس.. ماذا تتضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة؟
09/10/2025 04:06:15
09/10/2025 04:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
إسرائيل
دونالد
قد يعجبك أيضاً
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
16:20 | 2025-10-08
08/10/2025 04:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية
Lebanon 24
يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية
16:03 | 2025-10-08
08/10/2025 04:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
15:23 | 2025-10-08
08/10/2025 03:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
Lebanon 24
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
15:15 | 2025-10-08
08/10/2025 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
Lebanon 24
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
14:51 | 2025-10-08
08/10/2025 02:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:20 | 2025-10-08
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
16:03 | 2025-10-08
يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية
15:23 | 2025-10-08
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
15:15 | 2025-10-08
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
14:51 | 2025-10-08
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
14:33 | 2025-10-08
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 04:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 04:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 04:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24