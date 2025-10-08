من على منصته على مواقع التواصل الاجتماعي.. ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام

Advertisement

قال الرئيس الأميركي إن " وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال : "أنا فخور جدا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها".وأضاف: "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا".وأوضح أن "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".وأكد أنه "سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل".وتابع قائلا: "إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة. ونتوجه بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!".