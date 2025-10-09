هذا موعد توقيع اتفاق غزة

Advertisement

أكد مصدر مطلع لوكالة اليوم الخميس انه من المتوقع توقيع اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.وأضاف أنه من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق.وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقا، وما تم التوصل إليه كان إنجازا عظيما لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".وأوضح أن الاتفاق "يتجاوز غزة، فهو يمثل سلاما في ، وهو أمر مذهل"، معبرا عن اعتقاده بأن " ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".وكشف ترامب أن "إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين، بمن فيهم القتلى".وأعلن أنّه سيجمع حكومته الخميس لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.