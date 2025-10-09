Advertisement

عربي-دولي

هذا موعد توقيع اتفاق غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 02:41
أكد مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم الخميس انه من المتوقع توقيع اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.
وأضاف أنه من المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقا، وما تم التوصل إليه كان إنجازا عظيما لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".

وأوضح أن الاتفاق "يتجاوز غزة، فهو يمثل سلاما في الشرق الأوسط، وهو أمر مذهل"، معبرا عن اعتقاده بأن "إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع".

وكشف ترامب أن "إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين، بمن فيهم القتلى".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته الخميس لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.
 
