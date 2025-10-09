Advertisement

سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد إطلاق الرهائن

Lebanon 24
09-10-2025 | 03:54
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه لن يصوت لصالح الاتفاق في الحكومة.
وشدد الوزير اليميني المتطرف، على "وجوب القضاء على حركة حماس بعد عودة الرهائن".
كما أضاف أنه لن يصوت لصالح الاتفاق، لكنه أحجم عن التهديد بإسقاط الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو، وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الخميس "هناك خوف كبير من عواقب تفريغ السجون وإطلاق سراح جيل جديد من قادة الإرهاب"، وفق تعبيره، في إشارة إلا إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بعضهم من المحكومين بالإعدام.

إلى ذلك، أكد أنه "لا يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

أعلن وزير المالية

بتسلئيل سموتريتش

بنيامين نتنياهو

وزير المالية

الفلسطينيين

الإسرائيلي

سموتريتش

