سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد إطلاق الرهائن



Advertisement

وشدد الوزير اليميني المتطرف، على "وجوب على حركة بعد عودة الرهائن". أعلن أنه لن يصوت لصالح الاتفاق في الحكومة.وشدد الوزير اليميني المتطرف، على "وجوب على حركة بعد عودة الرهائن".

كما أضاف أنه لن يصوت لصالح الاتفاق، لكنه أحجم عن التهديد بإسقاط الحكومة الائتلافية برئاسة ، وقال عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الخميس "هناك خوف كبير من عواقب تفريغ السجون وإطلاق سراح جيل جديد من قادة الإرهاب"، وفق تعبيره، في إشارة إلا إطلاق سراح مئات الأسرى ، بعضهم من المحكومين بالإعدام.



إلى ذلك، أكد أنه "لا يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر"، وفق ما نقلت وكالة .