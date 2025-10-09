بعد وقف إطلاق النار.. مصر ترسل مساعدات جديدة إلى غزة

Advertisement

في توقيت متزامن مع إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين و" "، انطلقت الدفعة السابعة والأربعون من شاحنات المساعدات عبر معبر باتجاه ، محمّلة بمواد غذائية وإغاثية عاجلة ضمن قافلة "زاد العزة إلى غزة".وتشمل المساعدات سلالًا غذائية، دقيقًا، خبزًا طازجًا، بقوليات، أطعمة محفوظة، أدوية، مستلزمات العناية الشخصية، وخيامًا، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.ووفق البيانات الرسمية، أدخلت مصر إلى غزة منذ بدء الحرب نحو 37 ألف شاحنة مساعدات، تجاوزت حمولتها 700 ألف طن من المواد الإغاثية والإنسانية، إلى جانب سيارات إسعاف وشاحنات وقود.