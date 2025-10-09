26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد وقف إطلاق النار.. مصر ترسل مساعدات جديدة إلى غزة
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
في توقيت متزامن مع إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
و"
حماس
"، انطلقت
صباح اليوم
الدفعة السابعة والأربعون من شاحنات المساعدات
المصرية
عبر معبر
رفح
باتجاه
قطاع غزة
، محمّلة بمواد غذائية وإغاثية عاجلة ضمن قافلة "زاد العزة
من مصر
إلى غزة".
Advertisement
وتشمل المساعدات سلالًا غذائية، دقيقًا، خبزًا طازجًا، بقوليات، أطعمة محفوظة، أدوية، مستلزمات العناية الشخصية، وخيامًا، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
ووفق البيانات الرسمية، أدخلت مصر إلى غزة منذ بدء الحرب نحو 37 ألف شاحنة مساعدات، تجاوزت حمولتها 700 ألف طن من المواد الإغاثية والإنسانية، إلى جانب سيارات إسعاف وشاحنات وقود.
كما دخل عبر بوابة كرم أبو سالم منذ 27
تموز
الماضي 6,875 شاحنة محمّلة بأكثر من 50 ألف طن مساعدات، إضافة إلى 29 شاحنة وقود بنحو 1,402 طن لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
حماس: الحركة لم تتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
حماس: الحركة لم تتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
09/10/2025 13:38:52
09/10/2025 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس منظمة الصحة العالمية: المنظمة مستعدة لتكثيف الاستجابة الصحية بعد وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
رئيس منظمة الصحة العالمية: المنظمة مستعدة لتكثيف الاستجابة الصحية بعد وقف إطلاق النار في غزة
09/10/2025 13:38:52
09/10/2025 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: بعد وقف إطلاق النار يجب أن يدير الفلسطينيون أنفسهم في غزة
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: بعد وقف إطلاق النار يجب أن يدير الفلسطينيون أنفسهم في غزة
09/10/2025 13:38:52
09/10/2025 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: نحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن ومع القيود الشديدة على وصول المساعدات تتفاقم معاناة النازحين
Lebanon 24
الأونروا: نحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن ومع القيود الشديدة على وصول المساعدات تتفاقم معاناة النازحين
09/10/2025 13:38:52
09/10/2025 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
صباح اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
المصرية
من مصر
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: غزة تضحك أخيرًا.. زغاريد الهدنة المُنتظرة
Lebanon 24
بالفيديو: غزة تضحك أخيرًا.. زغاريد الهدنة المُنتظرة
06:04 | 2025-10-09
09/10/2025 06:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان إقامته.. صحيفة تكشف هذه المعلومات
Lebanon 24
عن زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان إقامته.. صحيفة تكشف هذه المعلومات
05:57 | 2025-10-09
09/10/2025 05:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف إطلاق النار في غزة.. ترحيب دولي بانتظار قرار الحكومة الحاسم
Lebanon 24
وقف إطلاق النار في غزة.. ترحيب دولي بانتظار قرار الحكومة الحاسم
05:52 | 2025-10-09
09/10/2025 05:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف إطلاق النار في غزة.. ترحيب دولي بانتظار قرار الحكومة الحاسم
Lebanon 24
وقف إطلاق النار في غزة.. ترحيب دولي بانتظار قرار الحكومة الحاسم
05:16 | 2025-10-09
09/10/2025 05:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودة مرحبة بوقف الحرب في غزة: للمضي بخطوات متتابعة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
Lebanon 24
السعودة مرحبة بوقف الحرب في غزة: للمضي بخطوات متتابعة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
04:54 | 2025-10-09
09/10/2025 04:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:04 | 2025-10-09
بالفيديو: غزة تضحك أخيرًا.. زغاريد الهدنة المُنتظرة
05:57 | 2025-10-09
عن زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان إقامته.. صحيفة تكشف هذه المعلومات
05:52 | 2025-10-09
وقف إطلاق النار في غزة.. ترحيب دولي بانتظار قرار الحكومة الحاسم
05:16 | 2025-10-09
وقف إطلاق النار في غزة.. ترحيب دولي بانتظار قرار الحكومة الحاسم
04:54 | 2025-10-09
السعودة مرحبة بوقف الحرب في غزة: للمضي بخطوات متتابعة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
04:15 | 2025-10-09
انقطاع شامل للكهرباء.. ضربة روسية دقيقة تستهدف أهدافا عسكرية في أوكرانيا
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 13:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24