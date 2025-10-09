Advertisement

عربي-دولي

بعد وقف إطلاق النار.. مصر ترسل مساعدات جديدة إلى غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:32
في توقيت متزامن مع إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، انطلقت صباح اليوم الدفعة السابعة والأربعون من شاحنات المساعدات المصرية عبر معبر رفح باتجاه قطاع غزة، محمّلة بمواد غذائية وإغاثية عاجلة ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة".
وتشمل المساعدات سلالًا غذائية، دقيقًا، خبزًا طازجًا، بقوليات، أطعمة محفوظة، أدوية، مستلزمات العناية الشخصية، وخيامًا، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

ووفق البيانات الرسمية، أدخلت مصر إلى غزة منذ بدء الحرب نحو 37 ألف شاحنة مساعدات، تجاوزت حمولتها 700 ألف طن من المواد الإغاثية والإنسانية، إلى جانب سيارات إسعاف وشاحنات وقود.
 
 
كما دخل عبر بوابة كرم أبو سالم منذ 27 تموز الماضي 6,875 شاحنة محمّلة بأكثر من 50 ألف طن مساعدات، إضافة إلى 29 شاحنة وقود بنحو 1,402 طن لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية. (روسيا اليوم)
