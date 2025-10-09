عن زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان إقامته.. صحيفة تكشف هذه المعلومات

Advertisement

أفادت " " عن أن الرئيس الأميركي قد يصل الأحد إلى ، مع احتمال التقدّم إلى مساء السبت أو التأجيل حتى صباح الإثنين إذا تعثّر الإفراج عن الرهائن.الزيارة ستكون قصيرة، تبدأ باستقبال رسمي في مطار بن غوريون يعقبه خطاب أمام الكنيست.السفارة الأميركية حجزت طابقين في فندق الملك داود بالقدس من مساء السبت حتى الأحد، ما قد يستلزم إخلاء بعض النزلاء، فيما لم يُحسم إن كان سيبيت أم يكتفي بزيارة خاطفة.ترامب قال الأربعاء إنه قد يتوجّه إلى نهاية الأسبوع إذا جرى إبرام اتفاق ينهي حرب غزة، فيما وجّه عبدالفتاح دعوة له لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصّل إليه.وبحسب مسؤول في ، شارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الأربعاء في اجتماعات بشرم الشيخ ضمن الجهود لدفع “خطة ترامب” قدماً.