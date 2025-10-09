26
عربي-دولي
عن زيارة ترامب إلى إسرائيل ومكان إقامته.. صحيفة تكشف هذه المعلومات
Lebanon 24
09-10-2025
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
يديعوت أحرونوت
" عن أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد يصل الأحد إلى
إسرائيل
، مع احتمال التقدّم إلى مساء السبت أو التأجيل حتى صباح الإثنين إذا تعثّر الإفراج عن الرهائن.
الزيارة ستكون قصيرة، تبدأ باستقبال رسمي في مطار بن غوريون يعقبه خطاب أمام الكنيست.
السفارة الأميركية حجزت طابقين في فندق الملك داود بالقدس من مساء السبت حتى الأحد، ما قد يستلزم إخلاء بعض النزلاء، فيما لم يُحسم إن كان
ترامب
سيبيت
في إسرائيل
أم يكتفي بزيارة خاطفة.
ترامب قال الأربعاء إنه قد يتوجّه إلى
الشرق الأوسط
نهاية الأسبوع إذا جرى إبرام اتفاق ينهي حرب غزة، فيما وجّه
الرئيس المصري
عبدالفتاح
السيسي
دعوة له لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصّل إليه.
وبحسب مسؤول في
البيت الأبيض
، شارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الأربعاء في اجتماعات بشرم الشيخ ضمن الجهود لدفع “خطة ترامب” قدماً.
يديعوت أحرونوت
الرئيس المصري
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الشرق الأوسط
