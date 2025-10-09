Advertisement

عربي-دولي

هل سيتم تسليم جثة يحيى السنوار؟

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1427234-638956200371235821.png
Doc-P-1427234-638956200371235821.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله أن جثماني يحيى ومحمد السنوار لن يسلما في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.
Advertisement
 
وكان قد أعلن رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حماس زاهر جبارين، أن الحركة سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق الجاري لوقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة.

وأوضح جبارين في تصريح صحفي أن الحركة تنتظر الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها رسميًا عبر مكتب إعلام الأسرى فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.

وجدّد عهد الحركة للأسرى الفلسطينيين وذويهم، مؤكدًا أنهم "سيظلون في صميم أولويات الحركة"، وأنها لن تهدأ حتى ينال آخر أسير حريته.
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: تسليم الأسرى سيتم في اكثر من موقع ودون استعراضات
lebanon 24
09/10/2025 20:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة ستتم بعيدا عن الإعلام
lebanon 24
09/10/2025 20:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": بعد برج البراجنة سيتم تسليم أسلحة موجودة في مخيمي مار الياس وشاتيلا ظهر اليوم
lebanon 24
09/10/2025 20:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟
lebanon 24
09/10/2025 20:27:27 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

محمد السنوار

يحيى السنوار

الفلسطينيين

الإسرائيلي

رئيس مكتب

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:33 | 2025-10-09
12:19 | 2025-10-09
12:14 | 2025-10-09
12:00 | 2025-10-09
11:54 | 2025-10-09
11:28 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24