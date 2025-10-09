هل سيتم تسليم جثة يحيى السنوار؟

نقلت عن مصدر أمني قوله أن جثماني يحيى ومحمد لن يسلما في إطار صفقة التبادل بين وإسرائيل.

وكان قد أعلن والأسرى في حماس زاهر جبارين، أن الحركة سلّمت قوائم الأسرى ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق الجاري لوقف إطلاق النار والعدوان على .



وأوضح جبارين في تصريح صحفي أن الحركة تنتظر الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها رسميًا عبر مكتب إعلام الأسرى فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.



وجدّد عهد الحركة للأسرى الفلسطينيين وذويهم، مؤكدًا أنهم "سيظلون في صميم أولويات الحركة"، وأنها لن تهدأ حتى ينال آخر أسير حريته.