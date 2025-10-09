24
عربي-دولي
قوة لتحديد أماكن رفات الرهائن المفقودين في غزة.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
09-10-2025
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
لن يكون تنفيذ المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة أمرًا يسيرًا، إذ تخفي بنود الاتفاق تفاصيل شديدة الحساسية، أبرزها تسليم حركة
حماس
لجثامين الرهائن الإسرائيليين المحتجزة في القطاع، وهو ملف معقّد ميدانيًا وإنسانيًا.
بعد عامين من القصف المكثّف الذي غيّر معالم غزة بالكامل، بات الوصول إلى أماكن دفن الرهائن تحديًا حقيقيًا. ووفق مصادر إسرائيلية، لا يزال في القطاع نحو 20 رهينة على قيد الحياة، إضافة إلى رفات 25 آخرين لم يُعرف مكانهم بعد.
وتقول حماس إن استعادة الجثامين تتطلب وقتًا، نظرًا لتغيّر المواقع ودفن عدد منهم تحت أنقاض المنازل والملاجئ التي دمرتها
الغارات
.
لتسهيل العملية، كشف مسؤول
تركي
كبير أن
أنقرة
ستشارك في قوة مهام مشتركة تضم
تركيا
، مصر، قطر،
إسرائيل
، والولايات المتحدة، هدفها تحديد مواقع الرفات وانتشالها.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات شرم الشيخ التي قادتها الدول الوسيطة وأفضت إلى الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
. (العين)
