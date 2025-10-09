قوة لتحديد أماكن رفات الرهائن المفقودين في غزة.. هذه تفاصيلها

Advertisement

بعد عامين من القصف المكثّف الذي غيّر معالم غزة بالكامل، بات الوصول إلى أماكن دفن الرهائن تحديًا حقيقيًا. ووفق مصادر إسرائيلية، لا يزال في القطاع نحو 20 رهينة على قيد الحياة، إضافة إلى رفات 25 آخرين لم يُعرف مكانهم بعد.وتقول حماس إن استعادة الجثامين تتطلب وقتًا، نظرًا لتغيّر المواقع ودفن عدد منهم تحت أنقاض المنازل والملاجئ التي دمرتها .لتسهيل العملية، كشف مسؤول كبير أن ستشارك في قوة مهام مشتركة تضم ، مصر، قطر، ، والولايات المتحدة، هدفها تحديد مواقع الرفات وانتشالها.وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات شرم الشيخ التي قادتها الدول الوسيطة وأفضت إلى الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي . (العين)