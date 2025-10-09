Advertisement

أردوغان: أنقرة ستساهم في إعادة إعمار غزة

09-10-2025 | 09:17
أكّد الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة المتفق عليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال في خطاب ألقاه في أنقرة: "إن شاء الله، سنشارك نحن دولة تركيا في قوة المهام التي ستراقب تنفيذ الاتفاق ميدانيًا".

وأضاف أنّ أنقرة ستساهم أيضًا في إعادة إعمار غزة.
