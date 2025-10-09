أردوغان: أنقرة ستساهم في إعادة إعمار غزة

Advertisement

أكّد الرئيس التركيّ أنّ بلاده ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة المتفق عليه بين وحركة الإسلامية (حماس).وقال في خطاب ألقاه في أنقرة: "إن شاء الله، سنشارك نحن دولة في قوة المهام التي ستراقب تنفيذ الاتفاق ميدانيًا".وأضاف أنّ أنقرة ستساهم أيضًا في إعادة إعمار غزة.