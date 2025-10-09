قمة مرتقبة بين ترامب وشي.. مواجهة على حافة الهاوية

Advertisement

يستعد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ للقاء يوصف بأنه الأصعب منذ عقود، سيجمع "الخصمين الاقتصاديين" على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية بين 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2025.يأتي هذا اللقاء وسط توترات تجارية غير مسبوقة بين البلدين، بعد فرض رسومًا جمركية مرتفعة على السلع ، ورد بكين بإجراءات مضادة. ورغم عقد لقاءات تمهيدية في جنيف ولندن وستوكهولم، فإن الخلافات ما زالت عميقة.ستركز على ملفات الأمن والاقتصاد، أبرزها الحد من تصدير مواد الفنتانيل القاتلة، ورفع القيود على المعادن النادرة، وزيادة مشتريات من المنتجات الزراعية. كما ستثير قضايا حقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية ضد تايوان واليابان.أما الصين، فستطالب بتخفيف التجارية والتكنولوجية ، خاصة في قطاع أشباه الموصلات، إضافة إلى موقف أكثر وضوحًا من واشنطن بشأن استقلال تايوان.ويرى المراقبون أن القمة ستكون اختبارًا دقيقًا لمحاولة إعادة رسم التوازن بين الاقتصاد والأمن، في وقت يحاول فيه كل طرف حماية مصالحه الإستراتيجية. وبينما تهدأ الأسواق مؤقتًا بفعل الهدنة الاقتصادية، يبقى مستقبل العلاقة عالقا بين المنافسة والتعايش القسري.