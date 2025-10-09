24
عربي-دولي
قمة مرتقبة بين ترامب وشي.. مواجهة على حافة الهاوية
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الصيني شي جين بينغ للقاء يوصف بأنه الأصعب منذ عقود، سيجمع "الخصمين الاقتصاديين" على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية بين 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2025.
يأتي هذا اللقاء وسط توترات تجارية غير مسبوقة بين البلدين، بعد فرض
واشنطن
رسومًا جمركية مرتفعة على السلع
الصينية
، ورد بكين بإجراءات مضادة. ورغم عقد لقاءات تمهيدية في جنيف ولندن وستوكهولم، فإن الخلافات ما زالت عميقة.
ستركز
الولايات المتحدة
على ملفات الأمن والاقتصاد، أبرزها الحد من تصدير مواد الفنتانيل القاتلة، ورفع القيود على المعادن النادرة، وزيادة مشتريات
الصين
من المنتجات الزراعية. كما ستثير قضايا حقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية ضد تايوان واليابان.
أما الصين، فستطالب بتخفيف
العقوبات
التجارية والتكنولوجية
الأمريكية
، خاصة في قطاع أشباه الموصلات، إضافة إلى موقف أكثر وضوحًا من واشنطن بشأن استقلال تايوان.
ويرى المراقبون أن القمة ستكون اختبارًا دقيقًا لمحاولة إعادة رسم التوازن بين الاقتصاد والأمن، في وقت يحاول فيه كل طرف حماية مصالحه الإستراتيجية. وبينما تهدأ الأسواق مؤقتًا بفعل الهدنة الاقتصادية، يبقى مستقبل العلاقة عالقا بين المنافسة والتعايش القسري.
