Advertisement

عربي-دولي

قمة مرتقبة بين ترامب وشي.. مواجهة على حافة الهاوية

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1427305-638956268918976388.png
Doc-P-1427305-638956268918976388.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ للقاء يوصف بأنه الأصعب منذ عقود، سيجمع "الخصمين الاقتصاديين" على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية بين 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2025.
Advertisement

يأتي هذا اللقاء وسط توترات تجارية غير مسبوقة بين البلدين، بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية مرتفعة على السلع الصينية، ورد بكين بإجراءات مضادة. ورغم عقد لقاءات تمهيدية في جنيف ولندن وستوكهولم، فإن الخلافات ما زالت عميقة.

ستركز الولايات المتحدة على ملفات الأمن والاقتصاد، أبرزها الحد من تصدير مواد الفنتانيل القاتلة، ورفع القيود على المعادن النادرة، وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية. كما ستثير قضايا حقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية ضد تايوان واليابان.

أما الصين، فستطالب بتخفيف العقوبات التجارية والتكنولوجية الأمريكية، خاصة في قطاع أشباه الموصلات، إضافة إلى موقف أكثر وضوحًا من واشنطن بشأن استقلال تايوان.

ويرى المراقبون أن القمة ستكون اختبارًا دقيقًا لمحاولة إعادة رسم التوازن بين الاقتصاد والأمن، في وقت يحاول فيه كل طرف حماية مصالحه الإستراتيجية. وبينما تهدأ الأسواق مؤقتًا بفعل الهدنة الاقتصادية، يبقى مستقبل العلاقة عالقا بين المنافسة والتعايش القسري.
 
مواضيع ذات صلة
ضم الضفة.. خطوة على حافة الهاوية
lebanon 24
09/10/2025 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الإغلاق الحكومي.. واشنطن في مأزق والاقتصاد على حافة الهاوية
lebanon 24
09/10/2025 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": القادة الأوربيون يخططون لعقد اجتماع مع ترامب قبل قمة مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا
lebanon 24
09/10/2025 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد روسيا بين الصمود والإنهاك: هل يقترب من الهاوية؟
lebanon 24
09/10/2025 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمريكية

العقوبات

الصينية

دونالد

واشنطن

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:33 | 2025-10-09
12:19 | 2025-10-09
12:14 | 2025-10-09
12:00 | 2025-10-09
11:54 | 2025-10-09
11:28 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24