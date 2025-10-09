Advertisement

إقتصاد

اتفاق لأمن بحر قزوين.. تحالف إقليمي ضد التدخل الأجنبي

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1427310-638956274717953016.png
Doc-P-1427310-638956274717953016.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة تعزز التعاون الأمني الإقليمي، وقّعت إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان اتفاقية شاملة لتعزيز الأمن في بحر قزوين، تهدف إلى منع أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة.
Advertisement

تم توقيع الاتفاق في سانت بطرسبرغ خلال قمة الدول المطلة على البحر، بمشاركة قادة القوات البحرية، بينما غابت تركمانستان عن الاجتماع لأسباب غير معروفة.

الاتفاق يفتح الباب أمام مناورات بحرية مشتركة العام المقبل لحماية الملاحة والبنى التحتية الاقتصادية. وأشاد قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بالتعاون مع موسكو وباكو، مؤكدًا أن الدول الأربع باتت قادرة على مواجهة التحديات الأمنية من دون الاعتماد على قوى خارجية.

ويُعد بحر قزوين منطقة استراتيجية غنية بالطاقة، إذ تُقدَّر احتياطاته بـ100 مليار برميل نفط و12 تريليون متر مكعب من الغاز. كما يشكل محورًا للتجارة بين أوروبا وآسيا، خاصة بعد تدشين خط سكة حديد رشت–بحر قزوين عام 2024.

ورغم هذا التقارب، تبقى بعض التحديات قائمة، أبرزها غياب تركمانستان والمنافسة الخفية بين الدول المطلة على البحر. إلا أن الاتفاق الأخير يعكس رغبة واضحة في بناء تحالف بحري إقليمي مستقل عن النفوذ الغربي.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق: قمة الدوحة أظهرت نشأة تحالف إقليمي ضد إسرائيل بدلا من تحالف ضد إيران
lebanon 24
09/10/2025 22:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
lebanon 24
09/10/2025 22:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زاخاروفا: أي تدخل أجنبي في أوكرانيا يقوض السلام
lebanon 24
09/10/2025 22:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي بعد اجتماع تحالف الراغبين حول أوكرانيا: اتفقنا على ضرورة عدم تغيير الحدود بالقوة
lebanon 24
09/10/2025 22:53:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

القوات البحرية

الإيرانية

غير معروف

الإيراني

أوروبا

الغربي

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:33 | 2025-10-09
15:17 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:23 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
14:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24