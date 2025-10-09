اتفاق لأمن بحر قزوين.. تحالف إقليمي ضد التدخل الأجنبي

Advertisement

في خطوة تعزز التعاون الأمني الإقليمي، وقّعت وروسيا وأذربيجان وكازاخستان اتفاقية شاملة لتعزيز الأمن في بحر قزوين، تهدف إلى منع أي تدخل خارجي في شؤون المنطقة.تم توقيع الاتفاق في بطرسبرغ خلال قمة الدول المطلة على البحر، بمشاركة قادة ، بينما غابت تركمانستان عن الاجتماع لأسباب غير معروفة.الاتفاق يفتح الباب أمام مناورات بحرية مشتركة العام المقبل لحماية الملاحة والبنى التحتية الاقتصادية. وأشاد قائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني بالتعاون مع وباكو، مؤكدًا أن الدول الأربع باتت قادرة على مواجهة التحديات الأمنية من دون الاعتماد على قوى خارجية.ويُعد بحر قزوين منطقة استراتيجية غنية بالطاقة، إذ تُقدَّر احتياطاته بـ100 مليار برميل نفط و12 تريليون متر مكعب من . كما يشكل محورًا للتجارة بين وآسيا، خاصة بعد تدشين خط سكة حديد رشت–بحر قزوين عام 2024.ورغم هذا التقارب، تبقى بعض التحديات قائمة، أبرزها غياب تركمانستان والمنافسة الخفية بين الدول المطلة على البحر. إلا أن الاتفاق الأخير يعكس رغبة واضحة في بناء تحالف بحري إقليمي مستقل عن النفوذ .