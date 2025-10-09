Advertisement

عربي-دولي

موسكو تؤكد استمرار اتصالاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1427317-638956282449349168.png
Doc-P-1427317-638956282449349168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت وكالة تاس الروسية عن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف قوله، اليوم الخميس، إن التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا لا يزال قائماً، في موقف بدا مناقضًا لتصريحات دبلوماسية روسية سابقة.
Advertisement

وجاء كلام أوشاكوف ردًا على ما قاله سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أمس الأربعاء، الذي أشار إلى أن "الزخم الذي ولدته قمة أنكوريدج في 15 آب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد استُنفد إلى حد كبير"، متهماً الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا بتقويض جهود التسوية.

لكن أوشاكوف شدد على أن "الحديث عن تراجع الزخم أو انتهاء التفاهمات بين موسكو وواشنطن غير دقيق"، مضيفًا: "نواصل العمل مع الأميركيين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال قمة أنكوريدج".

ولم تحقق القمة الروسية – الأميركية اختراقًا ملموسًا في مسار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في وقت تزايدت فيه انتقادات ترامب لبوتين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدت موسكو تمسكها بخيار الحل الدبلوماسي، لكنها في الوقت نفسه لمّحت إلى استمرار العمليات العسكرية ما لم تُفضِ المفاوضات إلى نتائج ملموسة.

من جانبه، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشكيكه في نوايا بوتين، معتبرًا أنه "يسعى لإطالة أمد الحرب عبر المماطلة في الحوار السياسي".
 
(إرم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لافروف: نتوقع استمرار المحادثات مع أوكرانيا ورؤساء الوفود على اتصال مباشر
lebanon 24
09/10/2025 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزانية أوكرانيا 2026: 27% للدفاع وعجز قياسي مع استمرار الحرب
lebanon 24
09/10/2025 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: نتضامن مع قطر وأميرها ونؤكد دعمنا لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
09/10/2025 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تؤكد استمرار الدبلوماسية مع إيران رغم العقوبات
lebanon 24
09/10/2025 22:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأميركيين

الأوروبيين

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:33 | 2025-10-09
15:17 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:23 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
14:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24