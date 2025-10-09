موسكو تؤكد استمرار اتصالاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Advertisement

نقلت وكالة تاس الروسية عن مستشار الكرملين يوري أوشاكوف قوله، اليوم الخميس، إن التنسيق بين والولايات المتحدة بشأن إنهاء الصراع في لا يزال قائماً، في موقف بدا مناقضًا لتصريحات دبلوماسية روسية سابقة.وجاء كلام أوشاكوف ردًا على ما قاله سيرغي ريابكوف، نائب الروسي، أمس الأربعاء، الذي أشار إلى أن "الزخم الذي ولدته قمة أنكوريدج في 15 آب بين الرئيسين ودونالد قد استُنفد إلى حد كبير"، متهماً الحلفاء لأوكرانيا بتقويض جهود التسوية.لكن أوشاكوف شدد على أن "الحديث عن تراجع الزخم أو انتهاء التفاهمات بين موسكو وواشنطن غير دقيق"، مضيفًا: "نواصل العمل مع وفق ما تم الاتفاق عليه خلال قمة أنكوريدج".ولم تحقق القمة الروسية – الأميركية اختراقًا ملموسًا في مسار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في وقت تزايدت فيه انتقادات ترامب لبوتين خلال الأسابيع الأخيرة.وأكدت موسكو تمسكها بخيار الحل الدبلوماسي، لكنها في الوقت نفسه لمّحت إلى استمرار العمليات العسكرية ما لم تُفضِ المفاوضات إلى نتائج ملموسة.من جانبه، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تشكيكه في نوايا بوتين، معتبرًا أنه "يسعى لإطالة أمد الحرب عبر المماطلة في الحوار السياسي".