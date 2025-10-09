بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟

Advertisement

ووفق التقرير، استحوذ برنامج التمويل العسكري على الحصة الأكبر بقيمة 8.1 مليار دولار، تلاه برنامج أنظمة الدفاع الصاروخي الذي بلغ 5 مليارات دولار، بينما وصلت قيمة الأسلحة المأخوذة من المخزونات الأميركية إلى 4.4 مليارات دولار.كما خُصّصت 0.8 مليار دولار لشراء الذخائر، و0.7 مليار دولار لتعزيز تطوير الصناعة العسكرية ، في حين توزعت 2.7 مليار دولار على بنود أخرى متنوعة تشمل النقل والدعم اللوجستي والتعاون التقني.