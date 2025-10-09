Advertisement

إقتصاد

بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:50
كشف تقرير مشروع "تكاليف الحرب" بجامعة براون الأميركية أن قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة بلغت 21.7 مليار دولار، توزعت على مجموعة من البرامج الدفاعية والتسليحية.
ووفق التقرير، استحوذ برنامج التمويل العسكري على الحصة الأكبر بقيمة 8.1 مليار دولار، تلاه برنامج أنظمة الدفاع الصاروخي الذي بلغ 5 مليارات دولار، بينما وصلت قيمة الأسلحة المأخوذة من المخزونات الأميركية إلى 4.4 مليارات دولار.

كما خُصّصت 0.8 مليار دولار لشراء الذخائر، و0.7 مليار دولار لتعزيز تطوير الصناعة العسكرية الإسرائيلية، في حين توزعت 2.7 مليار دولار على بنود أخرى متنوعة تشمل النقل والدعم اللوجستي والتعاون التقني.

المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة - الشرق
