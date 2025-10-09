Advertisement

عربي-دولي

ترامب: هذا ما قاله نتنياهو بعد اتفاق السلام

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:54
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من إطار السلام بين إسرائيل وحركة "حماس".
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "تحدثتُ مع بيبي نتنياهو قبل قليل، كان متفاجئًا للغاية وقال لي: لا أصدق ذلك… الجميع يحبونني الآن". وأضاف ترامب مبتسمًا: "قلت له، الأهم أن الناس عادوا ليحبّوا إسرائيل من جديد، وهذا ما يحدث فعلاً".

وفي تصريحات بدت لافتة، ألمح الرئيس الأميركي إلى أن إيران قد تكون جزءًا من العملية السياسية المقبلة، قائلًا: "سنحظى بالسلام، وبالمناسبة، أعتقد أن إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة".

وكانت إسرائيل وإيران قد خاضتا مواجهة استمرت 12 يومًا في وقت سابق من هذا العام، انتهت بوقفٍ لإطلاق النار أعلنه ترامب شخصيًا، ما أعاد واشنطن إلى قلب المشهد التفاوضي في الشرق الأوسط.

(CNN)
