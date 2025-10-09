ترامب: هذا ما قاله نتنياهو بعد اتفاق السلام

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي ، مساء الأربعاء، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع بعد الإعلان عن التوصل إلى المرحلة الأولى من إطار السلام بين وحركة " ".وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال : "تحدثتُ مع بيبي قبل قليل، كان متفاجئًا للغاية وقال لي: لا أصدق ذلك… الجميع يحبونني الآن". وأضاف ترامب مبتسمًا: "قلت له، الأهم أن الناس عادوا ليحبّوا إسرائيل من جديد، وهذا ما يحدث فعلاً".وفي تصريحات بدت لافتة، ألمح الرئيس الأميركي إلى أن قد تكون جزءًا من العملية السياسية المقبلة، قائلًا: "سنحظى بالسلام، وبالمناسبة، أعتقد أن إيران ستكون جزءًا من عملية السلام الشاملة".وكانت إسرائيل وإيران قد خاضتا مواجهة استمرت 12 يومًا في وقت سابق من هذا العام، انتهت بوقفٍ لإطلاق النار أعلنه ترامب شخصيًا، ما أعاد إلى قلب المشهد التفاوضي في .(CNN)