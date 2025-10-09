Advertisement

عربي-دولي

إشكال عنيف ينتهي بوفاة "بلوغر"... أطلقوا النار عليه

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:26
توفي صانع المحتوى المصري يوسف شلش، إثر إصابته بطلق ناريّ، خلال إشكالٍ عنيف وقع في أحد شوارع منطقة المطرية في القاهرة.
واتضح وقوع إشكال بين يوسف ومجموعة من الأشخاص، أطلق أحدهم خلالها طلقة نارية استقرت في جسده ما أدى إلى وفاته فوراً. (العربية)
 
 
 
عربي-دولي

منوعات

القاهرة

مصري

15:33 | 2025-10-09
15:17 | 2025-10-09
14:44 | 2025-10-09
14:23 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
14:00 | 2025-10-09
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24