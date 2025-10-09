إشكال عنيف ينتهي بوفاة "بلوغر"... أطلقوا النار عليه

توفي صانع المحتوى المصري يوسف شلش، إثر إصابته بطلق ناريّ، خلال إشكالٍ عنيف وقع في أحد شوارع منطقة المطرية في .

Advertisement

واتضح وقوع إشكال بين يوسف ومجموعة من الأشخاص، أطلق أحدهم خلالها طلقة نارية استقرت في جسده ما أدى إلى وفاته فوراً. (العربية)