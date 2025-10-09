23
إقتصاد
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
Lebanon 24
09-10-2025
|
14:13
أعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية عن فرضها عقوبات جديدة تستهدف قطاع
النفط
والبتروكيماويات
الإيراني
، وشملت إدراج أكثر من 50 فردا وشركة وسفينة على قوائم
العقوبات
.
ومن أبرز الشركات التي شملتها العقوبات:
- شركتا "Markan White Trading" و"Slogal Energy" في
الإمارات
- الشركة
الإيرانية
"PGPICC"
- الشركتان الصينيتان "Jincheng Petrochemical" و"Rizhao Terminal"
- عدة شركات نقل بحرية مسجلة في جزر مارشال وهونغ كونغ وسنغافورة
