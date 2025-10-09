Advertisement

إقتصاد

عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟

Lebanon 24
09-10-2025 | 14:13
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرضها عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وشملت إدراج أكثر من 50 فردا وشركة وسفينة على قوائم العقوبات.
ومن أبرز الشركات التي شملتها العقوبات:
- شركتا "Markan White Trading" و"Slogal Energy" في الإمارات
- الشركة الإيرانية "PGPICC"
- الشركتان الصينيتان "Jincheng Petrochemical" و"Rizhao Terminal"
- عدة شركات نقل بحرية مسجلة في جزر مارشال وهونغ كونغ وسنغافورة
 
 
 
