Advertisement

عربي-دولي

خليل الحية: تسلّمنا ضمانات أميركية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل كامل

Lebanon 24
09-10-2025 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1427420-638956425481463162.webp
Doc-P-1427420-638956425481463162.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، إن الحركة تسلّمت ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل كامل.
Advertisement


وجاء كلام الحية خلال كلمة ألقاها تناول فيها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "إننا نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى حيث سوف يطلق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر فضلا عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا".


وأضاف "تسلمنا ضمانات من الإخوة الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية مؤكدين جميعًا أن الحرب انتهت بشكل تام، وسنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية استكمال باقي الخطوات والعمل على تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني وتقرير مصيره بنفسه وإنجاز حقوقه إلى حين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".


وتابع الحية أن "العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي قطاع غزة من تضحيات وثبات وصبر".


وأضاف "أهالي قطاع غزة خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره.. أهالي غزة وقفوا كالجبال لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت".


وأكد الحية أنه "في ذكرى معركة 7 تشرين الاول المجيدة نحيي شهداءنا من القادة مفجري الطوفان هنية والعاروري والسنوار والضيف".


وتابع "نقف أمام بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال.. أبطال المقاومة أفشلوا كل ما خطط له العدو من تهجير وتجويع وصناعة للفوضى".
مواضيع ذات صلة
رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية: إسرائيل تنكث وعودها ويجب وجود ضمانات بإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية القطرية تؤكد استهداف نجل خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل الحيّة: الاتفاق ينص على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وفد حماس خليل الحية: نقدر جهود الدول العربية والإسلامية وترمب لوقف الحرب
lebanon 24
10/10/2025 01:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الأمريكية

المقاومة

قطاع غزة

الاحتلال

إسلامي

فلسطين

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-10-09
16:23 | 2025-10-09
16:04 | 2025-10-09
16:00 | 2025-10-09
15:33 | 2025-10-09
15:17 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24